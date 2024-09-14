Екскурсія для Кім Чен Ина: у КНДР уперше показали завод зі збагачення урану (фото)

Глава КНДР заявив, що Пхеньян нібито змушений зміцнювати стрижень своєї армії — ядерні війська, адже протистоїть США та їхнім союзникам.

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Північна Корея вперше показала свій завод зі збагачення урану. На ньому побував глава КНДР Кім Чен Ин. Знімки були опубліковані на сайті "Центрального телеграфного агентства Кореї".

У ЦТАК зазначили, що Кім Чен Ина супроводжував перший заступник завідувача відділу ЦК ТПК Хон Син Му.

Кім Чен Ин на заводі зі збагачення урану Фото: ЦТАК

Кім Чен Ин на заводі зі збагачення урану Фото: ЦТАК

Кім Чен Ин на заводі зі збагачення урану Фото: ЦТАК

Сам Кім Чен Ин заявив, що "відчуває прилив нових сил" навіть при вигляді роботи. За його словами, КНДР протистоїть США та їхнім союзникам, а тому Пхеньян нібито змушений зміцнювати стрижень своєї армії — ядерні війська.

"Ще раз наголошую, що слід досягати більш прискореного й упевненого зрушення в боротьбі за постійне збереження та максимальне підвищення послідовної готовності ядерних збройних сил до реагування", — заявив Кім Чен Ин.

Він також зазначив, що на заводі потрібно збільшити кількість центрифуг та іншого обладнання, щоб якнайшвидше домогтися результатів.

Реакція Південної Кореї та США

Як пише інформаційне агентство Reuters, Південна Корея засудила відкриття своїм північним сусідом об'єкта зі збагачення урану. Сеул "ніколи не змириться" з наявністю у Пхеньяна ядерної зброї, про що заявили в Міністерство об'єднання Південної Кореї.

Крім того, як повідомляється, відреагували і в США. Так, представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі не став коментувати самі фотографії, однак зазначив, що Вашингтон стежитиме за ситуацією.

"Я б просто сказав, що ми продовжуємо стежити за розвитком подій у Північній Кореї, як у плані її відкритих ядерних амбіцій, так і в плані її технологій і програм зі створення балістичних ракет", — заявив Кірбі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія отримала з КНДР нові партії балістичних ракет. Північнокорейська ракета, використана під час атаки на Київ у серпні, була виготовлена у 2024 році. У ній знайшли "свіжі" компоненти, виготовлені західними країнами всього рік тому.