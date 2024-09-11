"Прямо з конвеєра": Росія отримала з КНДР нові партії балістичних ракет, — NYT

Північнокорейська ракета, використана під час атаки на Київ у серпні, була виготовлена у 2024 році. У ній знайшли "свіжі" компоненти, виготовлені західними країнами лише рік тому.

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Попри санкції, Північна Корея продовжує постачати в Росію сучасні балістичні ракети малої дальності для застосування в Україні. Про це пише видання The New York Times.

Залишки чотирьох ракет Hwasong-11 на початку вересня досліджували в Києві слідчі з незалежної британської організації Conflict Armament Research (CAR), яка ідентифікує і відстежує зброю і боєприпаси, що використовуються у війнах по всьому світу.

Ця група розшифрувала виробничі маркування на кількох деталях кожної ракети, що мають дальність близько 700 км і візуально схожі на балістичну ракету "Іскандер". Зазначається, що північнокорейська ракета, яку використали під час атаки на Київ 18 серпня, мала маркування, яке свідчило, що її було виготовлено у 2024 році.

"Визначення року виробництва, яке ми змогли зробити в польових умовах, вивчивши ці залишки, показує дуже вузький інтервал між виробництвом, передачею і використанням", — сказав глава української місії Conflict Armament Research Деміен Сплітерс.

Він зазначив, що Північна Корея перебуває під санкціями майже два десятиліття, що свідчить про тривале порушення обмежень, оскільки це щонайменше вже друге постачання ракет, які з'явилися в Україні.

У досліджених залишках ракети Hwasong використовувалися звичайні комерційно доступні електронні компоненти, вироблені західними країнами у 2023 році. Вони були схожі на елементи, знайдені в багатьох російських озброєннях. Однак це відкриття не має стати сюрпризом, оскільки Росія також змогла створити сучасну зброю, перебуваючи під міжнародними санкціями, спрямованими на уповільнення виробництва.

"Північна Корея не має власної напівпровідникової промисловості, тож цілком логічно, що вони також скористаються перевагами світового ринку, щоб отримати доступ до цих компонентів", — зауважив Деміен Сплітерс.

Водночас, наголосив він, це означає, що відстежувати і виявляти суб'єктів, відповідальних за їхній витік, можливо.

Нагадаємо, під час атаки на Київщину в серпні російські війська використовували балістичні ракети з КНДР KN-23. Одна з них розірвалася в повітрі.

Також Фокус писав, що британські дослідники проаналізували понад 290 компонентів ракети KN-23/KN-24 і виявили електронні елементи з Китаю, Німеччини, Японії, Нідерландів, Сінгапуру, Швейцарії, Тайваню і Сполучених Штатів.