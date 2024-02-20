Від США до Японії: в північнокорейських ракетах виявили західну електроніку, – CAR (фото)

Британські дослідники проаналізували понад 290 компонентів ракети KN-23/KN-24 й виявили там компоненти 8 країн світу.

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Російські війська на початку року обстріляли Харків північнокорейською ракетою. Британські дослідники організації Conflict Armament Research встановили, що боєприпас містив сотні компонентів західного виробництва.

27 січня і 1 лютого польова слідча група CAR досліджувала залишки від ракети KN-23 або KN-24. Дослідники задокументували понад 290 компонентів, включно з 50 унікальними моделями. Було ідентифіковано 26 західних компаній, які зареєстровані у 8 країнах: Китай, Німеччина, Японія, Нідерланди, Сінгапур, Швейцарія, Тайвань і Сполучені Штати. Найбільше компонентів були американського походження — 75,5%.

Походження електронних компонентів у відсотковому співвідношені Фото: CAR

CAR надішле виробникам запити на відстеження продукції. Половина з них мала ідентифіковані коди дати виробництва. Понад 75% з них були вироблені в період з 2021 по 2023 роки. На підставі цього дослідники стверджують, що ракета, якою вдарили по Харкову, не могла бути зібрана раніше березня 2023 року.

Рік виробництва більшості компонентів ракет, якими обстріляли Харків Фото: CAR

Висновки CAR щодо північнокорейської ракети, яку вже прозвали "Кімскандером" через схожість з російським "Искандером":

КНДР виробляє балістичні ракети попри санкції Радбезу ООН від 2006 року, які забороняють виробництво таких боєприпасів;

попри міжнародні санкції КНДР передала балістичні ракети РФ;

наявність великої кількості компонентів західної електроніки свідчить про те, що КНДР створила надійну мережу для обходу санкцій.

Нагадаємо, 16 лютого генпрокурор Андрій Костін заявив, що РФ вже 24 рази вдарила по Україні ракетами KN-23 з КНДР.

16 лютого ЗМІ опублікували фото вирви ракети під Бучею, яку збили. Ймовірно, вона утворилась від північнокорейської KN-23.