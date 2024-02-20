От США до Японии: в северокорейских ракетах обнаружили западную электронику, — CAR (фото)

Британские исследователи проанализировали более 290 компонентов ракеты KN-23/KN-24 и обнаружили там компоненты 8 стран мира.

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Российские войска в начале года обстреляли Харьков северокорейской ракетой. Британские исследователи организации Conflict Armament Research установили, что боеприпас содержал сотни компонентов западного производства.

27 января и 1 февраля полевая следственная группа CAR исследовала остатки от ракеты KN-23 или KN-24. Исследователи задокументировали более 290 компонентов, включая 50 уникальных моделей. Было идентифицировано 26 западных компаний, которые зарегистрированы в 8 странах: Китай, Германия, Япония, Нидерланды, Сингапур, Швейцария, Тайвань и Соединенные Штаты. Больше всего компонентов были американского происхождения — 75,5%.

Происхождение электронных компонентов в процентном соотношении Фото: CAR

CAR направит производителям запросы на отслеживание продукции. Половина из проанализированных компонентов имели идентифицированные коды даты производства. Более 75% из них были произведены в период с 2021 по 2023 годы. На основании этого исследователи утверждают, что ракета, которой ударили по Харькову, не могла быть собрана раньше марта 2023 года.

Год производства большинства компонентов ракет, которыми обстреляли Харьков Фото: CAR

Выводы CAR относительно северокорейской ракеты, которую уже прозвали "Кимскандером" из-за сходства с российским "Искандером":

КНДР производит баллистические ракеты несмотря на санкции Совбеза ООН от 2006 года, которые запрещают производство таких боеприпасов;

несмотря на международные санкции КНДР передала баллистические ракеты РФ;

наличие большого количества компонентов западной электроники свидетельствует о том, что КНДР создала надежную сеть для обхода санкций.

Напомним, 16 февраля генпрокурор Андрей Костин заявил, что РФ уже 24 раза ударила по Украине ракетами KN-23 из КНДР.

16 февраля СМИ опубликовали фото воронки от ракеты под Бучей, которую сбили. Вероятно, она образовалась от северокорейской KN-23.