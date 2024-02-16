Можно ли по воронкам установить, какими ракетами били ВС РФ: объяснение Defense Express

Вполне возможно, что воронка под Бучей действительно образовалась из-за падения северокорейской ракеты KN-23, но анализ ее размерами по фото не может быть окончательным аргументом для осуществления выводов, говорят эксперты Defense Express.

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Видео огромной воронки после падения ракеты в Буче вызвало бурное обсуждение в сети. Появилась информация, что ее могла оставить северокорейская ракета KN-23. В Defense Express объяснили, можно ли по воронке от ракеты определить ее тип.

Так, главный редактор Defense Express Олег Катков отметил, что по фото воронки невозможно узнать конкретную модель ракеты и ее боевой части.

"Во-первых, размер воронки напрямую зависит от почвы. Так, если грунт песчаный, то воронка будет больше, чем в случае с каменистым. Также это зависит от механизма подрыва. Если боевая часть детонирует после углубления в грунт, то воронка опять же будет больше. Есть очень много переменных факторов — даже температура почвы влияет на это", — рассказал Олег Катков.

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В то же время издание "Информатор" со ссылкой на свои анонимные источники в правоохранительных органах пишет, что это была северокорейская ракета. А Командование Воздушных Сил ВСУ по отражению ракетной атаки ночью 15 февраля сообщило, что враг применил шесть баллистических ракет "Искандер-М" и/или KN-23, из которых была сбита одна.

"Таким образом вполне возможно, что воронка под Бучей действительно образовалась из-за падения ракеты KN-23, но анализ ее размерами по фото не может быть окончательным аргументом для осуществления выводов. Тем более, что реальный боевой вес боевой части KN-23 официально неизвестен и есть только предположение, что он составляет 500 кг", — говорят эксперты Defense Express.

Они призвали украинцев доверять только первоисточникам.

Напомним, что ВС РФ 15 февраля запустили по Украине 26 ракет. Взрывы прогремели в Киеве и регионе, а также в Запорожье, Львове, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

15 февраля во время атаки на Киев противник направил ракеты различных типов, которые заходили в город с нескольких сторон. Все ракеты над столицей удалось сбить средствами ПВО.