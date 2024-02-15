Большая воронка и десятки поврежденных домов: что известно о последствиях обстрела на Киевщине
В двух населенных пунктах Киевской области упали обломки российских ракет. В ОВА сообщили, что критическая инфраструктура не пострадала, но повреждены частные дома.
От утреннего ракетного обстрела ВС РФ пострадала Киевская область. В частности, есть повреждения в Бучанской громаде. Деталями о последствиях вражеской атаки 15 февраля поделился мэр Бучи Анатолий Федорук.
В громаде повреждены пять частных домов. В результате падения обломков выбиты окна и повреждена крыша.
"Самое главное — обошлось без жертв, к счастью", — подчеркнул Федорчук.
Также он показал большую воронку, образовавшуюся в селе Буда-Бабинецкая Бучанской общины.
"Враги этим утром нанесли ракетный удар. Такая воронка образовалась после того, как сбили российскую ракету", — написал городской голова.
Впоследствии Федорук уточнил, что в целом в результате обстрела повреждено около 40 домов.
"От взрывной волны дома в Бабинецком и Ворзельском старостах остались без крыш и окон. В некоторых зданиях нарушены несущие конструкции", — рассказал мэр.
Он объяснил, что одну из российских ракет сбили за пределами населенного пункта, и там образовалась только воронка.
"К счастью, люди не пострадали. Благодарность нашим умелым силам ПВО", — подчеркнул Федорук.
Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко отметил, что воздушная тревога длилась более двух часов, и в регионе работали силы ПВО.
"Благодаря работе наших защитников попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано", — проинформировал руководитель ОВА.
По предварительным данным, в Киевской области обошлось без жертв и пострадавших. Падение обломков российских ракет зафиксировали в двух населенных пунктах одного района.
"Уже есть информация о повреждении 7 частных домов, нескольких хозяйственных построек и автомобиля", — сообщил Кравченко.
Он добавил, что в домах выбиты окна, а также повреждены фасады и крыши.
Напомним, в полночь 15 февраля ВС РФ ударили ракетами по Чугуеву в Харьковской области. Полностью разрушен жилой дом, есть погибшая.
Также от массированного обстрела 15 февраля пострадало Запорожье. В городе есть пострадавшие, повреждения получили многоэтажные дома.