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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

ВС РФ ракетами попали в жилые дома на Харьковщине: есть жертвы (фото)

разрушенный дом, Чугуев, обстрел Чугуева, удар по Чугуеву
Фото: Харьковская областная прокуратура | Последствия российской атаки на Чугуев

Для ударов 15 февраля враг использовал зенитные управляемые ракеты С-300, пуски которых осуществлялись из Белгородской области России.

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В полночь 15 февраля Вооруженные Силы РФ нанесли ракетные удары по городу Чугуев на Харьковщине. Погибла 66-летняя женщина. Две ракеты попали в жилой массив. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

Полностью разрушен жилой дом, поврежден ряд частных домовладений и административное здание.

По предварительным данным прокуратуры, оккупанты ударили ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ. Прокуратура начала расследование.

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Утром 15 февраля спасатели деблокировали из-под завалов в селе Великий Бурлук Купянского района тела двух женщин 55 и 74 года. Количество погибших увеличилось до четырех. Об этом сообщил в Telegram председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Стоит отметить, что удар по Великому Бурлуку россияне нанесли накануне, 14 февраля.

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Под завалами еще может находиться 27-летняя женщина. Синегубов напомнил, что во вторник, 14 февраля, Россия обстреляла ракетами С-300 Великий Бурлук. Оккупанты попали в три дома.

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По данным командования Воздушных сил, ВС РФ ночью 15 февраля атаковали Украину 26 ракетами различного базирования. Враг для ударов по мирным городам применил крылатые, авиационные и баллистические ракеты. В частности, как отмечает, командование, были зафиксированы пуски не менее 6 ракет "Искандер-М"/северокорейских KN-23. Также враг запустил 2 зенитные управляемые ракеты С-300 с территории Белгородской области.

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Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, утром 15 февраля Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли мирные города Украины. Враг выпустил 26 ракет различных типов. Взрывы прогремели в Киеве и регионе, Запорожье, Львове, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях. Силы ПВО уничтожили 13 ракет.

13 февраля российские военные обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Купянском районе Харьковской области. Погибли двое мужчин, еще одна женщина и мужчина получили ранения.