ЗС РФ ракетами влучили у житлові будинки на Харківщині: є жертви (фото)

Для ударів 15 лютого ворог використав зенітні керовані ракети С-300, пуски яких здійснювалися з Бєлгородської області Росії.

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Опівночі 15 лютого Збройні Сили РФ завдали ракетних ударів по місту Чугуїв на Харківщині. Загинула 66-річна жінка. Дві ракети влучили у житловий масив. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

Повністю зруйновано житловий будинок, пошкоджено низку приватних домоволодінь та адміністративну будівлю.

За попередніми даними прокуратури, окупанти вдарили ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ. Прокуратура розпочала розслідування.

Вранці 15 лютого рятувальники деблокували з-під завалів у селі Великий Бурлук Куп’янського району тіла двох жінок 55 і 74 роки. Кількість загиблих збільшилась до чотирьох. Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Варто зазначити, що удар по Великому Бурлуку росіяни завдали напередодні, 14 лютого.

Під завалами ще може перебувати 27-річна жінка. Синєгубов нагадав, що у вівторок, 14 лютого, Росія обстріляла ракетами С-300 Великий Бурлук. Окупанти влучили у три будинки.

За даними командування Повітряних сил, ЗС РФ вночі 15 лютого атакували Україну 26 ракетами різного базування. Ворог для ударів по мирних містах застосував крилаті, авіаційні та балістичні ракети. Зокрема, як зазначає, командування, були зафіксовані пуски щонайменше 6 ракет "Іскандер-М"/північнокорейських KN-23. Також ворог запустив 2 зенітні керовані ракети С-300 з території Бєлгородської області.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, вранці 15 лютого Збройні сили Російської Федерації обстріляли мирні міста України. Ворог випустив 26 ракет різних типів. Вибухи пролунали в Києві та регіоні, Запоріжжі, Львові, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях. Сили ППО знищили 13 ракет.

13 лютого російські військові обстріляли сільськогосподарське підприємство в Куп'янському районі Харківської області. Загинуло двоє чоловіків, ще одна жінка і чоловік дістали поранення.