ЗС РФ завдали удару по фермі під Куп'янськом: є жертви (фото)

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, несумісні з життям поранення дістали двоє цивільних.

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Російські військові обстріляли сільськогосподарське підприємство в Куп'янському районі Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

За інформацією чиновника, двоє чоловіків загинули, а ще двоє людей дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу.

"О 7:30 внаслідок обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп'янського району загинули двоє цивільних чоловіків", — сказав він.

Крім цього, ще один 36-річний чоловік і жінка дістали вибухові поранення, їхній стан оцінюють як середній.

Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ показали наслідки ворожого удару по підприємству.

Фото: МВС України Фото: МВС України Фото: МВС України

"Зафіксовано потрапляння на територію фермерського господарства. Загинули двоє людей, чоловіки 55 і 56 років. Також травми отримали ще двоє людей. Постраждалих доставили в лікарню", — розповіли в МВС.

Обстріл України в ніч на 13 лютого

Нагадаємо, що в ніч на 13 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували низку об'єктів в Україні, використовуючи ударні дрони. Було зафіксовано влучання в енергетичні та інфраструктурні об'єкти. Тільки в Дніпровському районі сили ППО перехопили 10 дронів. У Дніпрі було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, одна з ТЕС перестала виробляти електроенергію.

Загалом за ніч на 13 лютого Україна зазнала обстрілу 23 ударних дронів типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Ахтарська РФ і мису Чауда, який тимчасово розташований в окупованому Криму. За даними, отриманими від ППО, було збито 16 ворожих дронів.