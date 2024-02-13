ЗС РФ атакували 23-ма дронами Shahed: вибухи пролунали в трьох областях (фото, відео)

В межах Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей вдалося знищити 16 іранських дронів-камікадзе. Внаслідок обстрілу пошкоджено теплоелектростанцію ДТЕК.

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Вночі 13 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ у Telegram.

"У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — Крим", — йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряної атаки ворога були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи ПС та ЗСУ. В результаті бойової роботи було знищено 16 російських дронів у межах Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Ворог обстріляв ТЕС ДТЕК: що відомо

У ніч з 12 на 13 лютого постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго в результаті російського обстрілу. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

"Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Енергетики розпочали ліквідацію наслідків обстрілів ЗС РФ та відновлення роботи обладнання після припинення обстрілів

У компанії зазначили, що продовжують робити все можливе для підтримання роботи української енергосистеми, зокрема дії синхронізують з НЕК "Укренерго". Остання атака на теплоелектростанції ДТЕК Енерго відбулася вночі з 2 на 3 лютого.

Вибухи в Дніпрі

Вночі 13 лютого мер Дніпра Борис Філатов заявив, що окупанти атакують цивільну інфраструктуру міста.

У пресслужбі КП "Дніпроводоканал" розповіли, що в результаті перебоїв зі світла, що виникли, було призупинено водопостання за низками адрес в місті.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ЗС РФ другу ніч поспіль масовано атакують область за допомогою БПЛА. У Дніпропетровському районі були знищено 10 безпілотників, проте є влучання в Дніпрі.

"Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили", — сказав Сергій Лисак.

Крім цього, він розповів, що по Нікопольщині ворог ударив з артилерії.

"Гучно було в райцентрі, Марганці та Мирівській громаді", — розповів він.

Зі слів Лисака, були пошкоджені три приватні будинки, одна споруда зруйнована, ще одна понівечена. Були побиті півсотні сонячних панелей. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, 12 лютого у Defense Express розповіли, що українські військові вперше застосували американську систему VAMPIRE із ракетами APKWS і лазерним наведенням під час відбиття ворожої атаки.

Того ж дня у Forbes повідомили, що ЗСУ почали використовувати систему спуфінгу "Покрова" проти іранських БПЛА.