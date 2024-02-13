ВС РФ атаковали 23-мя дронами Shahed: взрывы прогремели в трех областях (фото, видео)

В пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей удалось уничтожить 16 иранских дронов-камикадзе. В результате обстрела повреждена теплоэлектростанция ДТЭК.

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Ночью 13 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram.

"В ночь на 13 февраля 2024 года противник атаковал 23-мя ударными БПЛА типа Shahed-136/131 из районов Приморско-Ахтарск — РФ, мыс Чауда — Крым", — говорится в сообщении.

К отражению воздушной атаки врага были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы ВС и ВСУ. В результате боевой работы было уничтожено 16 российских дронов в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Враг обстрелял ТЭС ДТЭК: что известно

В ночь с 12 на 13 февраля пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго в результате российского обстрела. Предварительно, обошлось без пострадавших.

"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила производство электроэнергии", — говорится в сообщении.

Энергетики начали ликвидацию последствий обстрелов ВС РФ и восстановление работы оборудования после прекращения обстрелов

В компании отметили, что продолжают делать все возможное для поддержания работы украинской энергосистемы, в частности действия синхронизируют с НЭК "Укрэнерго". Последняя атака на теплоэлектростанции ДТЭК Энерго произошла ночью со 2 на 3 февраля.

Взрывы в Днепре

Ночью 13 февраля мэр Днепра Борис Филатов заявил, что оккупанты атакуют гражданскую инфраструктуру города.

В пресс-службе КП "Днепрводоканал" рассказали, что в результате возникших перебоев со светом было приостановлено водоснабжение по ряду адресов в городе.

По информации председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, ВС РФ вторую ночь подряд массированно атакуют область с помощью БПЛА. В Днепропетровском районе были уничтожены 10 беспилотников, однако есть попадания в Днепре.

"Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, который утолили спасатели. Попал агрессор и по инфраструктурному объекту. Там также загорелось. Огонь оперативно потушили", — сказал Сергей Лысак.

Кроме этого, он рассказал, что по Никопольщине враг ударил из артиллерии.

"Громко было в райцентре, Марганце и Мировской громаде", — рассказал он.

По словам Лысака, были повреждены три частных дома, одна постройка разрушена, еще одна изуродована. Были побиты полсотни солнечных панелей. Обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, 12 февраля в Defense Express рассказали, что украинские военные впервые применили американскую систему VAMPIRE с ракетами APKWS и лазерным наведением во время отражения вражеской атаки.

В тот же день в Forbes сообщили, что ВСУ начали использовать систему спуфинга "Покрова" против иранских БПЛА.