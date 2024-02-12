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Сбивает "шахеды" с толку: ВСУ используют систему "Покрова" для борьбы с БпЛА, — Forbes

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ПВО ВСУ

Беспилотники Shahed достаточно хорошо защищены от систем радиоэлектронной борьбы. Они работают даже при отсутствии спутникового сигнала, хоть и короткое время. Впрочем, украинские инженеры разобрали несколько "шахедов" и нашли уязвимые места в их навигации.

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Украина теперь применяет против иранских дронов-камикадзе система спуфинга "Покрова", которая сбивает с толку системы навигации беспилотников. Об этом пишет Forbes.

"Украина и раньше сбивала российские тактические беспилотники с помощью спуфинга с малого расстояния, но "Покрова" работает гораздо масштабнее. Это технически сложно. Для этого понадобится сеть идеально синхронизированных передатчиков. К счастью, Украина уже использует подобную синхронизированную систему управления радаром в своей национальной сети противовоздушной обороны, поэтому они уже знакомы с этой сферой", — пишет издание со ссылкой на мнение экспертов в сфере радиоэлектронной борьбы.

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Отмечается, что беспилотники Shahed достаточно хорошо защищены от систем радиоэлектронной борьбы. Они работают даже при отсутствии спутникового сигнала, хоть и короткое время. Такое сочетание делает дрон труднодоступным для обычных средств РЭБ, но украинские инженеры разобрали несколько "шахедов" и нашли уязвимые места в их навигации.

"Спуфинг может быть способом обойти контрмеры с фланга, например устойчивые к помехам приемники. Спуфинг гораздо труднее обнаружить, чем глушение. Если сигнал спуфинга относительно едва заметен — постепенно удаляясь от истинного местоположения — дрон не сможет определить, что его фальсифицируют, но останется на некотором расстоянии от цели", — говорит доктор Томас Витингтон, эксперт по радиоэлектронной борьбе из аналитического центра обороны Великобритании RUSI.

Shahed-136, с его относительно небольшой боеголовкой весом около 45 кг/100 фунтов, должен поразить близко к цели, чтобы иметь какой-то эффект. Если оттолкнуть его на полмили, это гарантирует полный промах, хотя он все равно может что-то повредить.

Российские многомиллионные крылатые и баллистические ракеты имеют более совершенные системы навигации, которые не полагаются на спутниковые сигналы, но о

Напомним, что Силам обороны Украины удалось "поймать" беспилотник Shahed-238, который, несмотря на санкции, оказался начиненным компонентами западного производства. Отчет о разборке дрона представили аналитики Defense Express.

11 февраля сообщалось, что на юге Молдовы вблизи границы с Украиной возле села Этулия Вулканештского района обнаружили обломки "шахеда" РФ.