Дрон Shahed-238 наполнен западными комплектующими: какая электроника попала в Иран (фото)

Большинство начинки реактивного дрона произведено в западных странах, которые соблюдают санкции против Ирана. Несмотря на это страна, похоже, наладила их поставки.

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Силам обороны Украины удалось "поймать" беспилотник Shahed-238, который, несмотря на санкции, оказался начиненным компонентами западного производства. Отчет о разборке дрона представляет сайт Defense Express.

Shahed-238 имеет турбореактивный двигатель TJ150 производства чешской PBS Velká Bíteš, с максимальной тягой 1500 Н, весом 18,9 кг, диаметром 272 мм и длиной 518 мм.

Мотор приземленного Шахеда Фото: Defense Express

Двигатель обеспечивает Shahed-238 скорость 520 км/ч, которая была зафиксирована во время радиолокационного наблюдения за этим беспилотником.

Мотор PBS TJ150 Фото: Defense Express

Навигацию в Shahed-238 обеспечивает спутниковая и инерциальная система. Навигационные сигналы спутника принимает блок из четырех антенн TW1721 производства канадской Tallysman.

Спутниковый приемник TW1721 Фото: Defense Express

Обработка сигналов навигационной информации реализована американскими составляющими: микросхемами AD9361BBCZ от Analog Devices, микроконтроллером MIMXRT1052 от NXP USA Inc и микросхемой Intel N63A0QI.

Блок обработки спутниковой навигации Shahed-238 — блок обработки спутниковой навигации Фото: Defense Express

Инерциальная навигация построена на микроконтроллерах STM32F405 от швейцарской компании STMicroelectronics и модуля инерциальных измерений iSensor ADIS16480 от американской Analog Devices.

Блок инерциальной навигации Shahed-238 Блок инерциальной навигации Shahed-238 Фото: Defense Express

Модуль управления полетом Shahed-238 базируется на процессоре TMS320 F28335PGFA производства Texas Instruments.

Микросхема с процессором процессоре TMS320 F28335PGFA Фото: Defense Express

Таким образом, в составе Shahed-238 очень много западных компонентов гражданского назначения, которые тем или иным образом попали в Иран.

Как стало известно в октябре 2023 года, россияне активно пользуются контрабандными путями поставки компонентов оружия. Активные радиолокационные головки самонаведения ракет "Калибр" россиянам поставляла компания "Радар ммс", которая покупала их на рынке США через посредников из-за наличия в санкционном американском списке. Посредник "Инкотех" работал с компаниями из широкого спектра стран, от США до Юго-Восточной Азии.

Другое расследование в октябре того же года, "вышло" на закупку составляющих ракет "Искандер" и "Кинжал" в Великобритании, Бельгии, Польше, Литве и Латвии. Семья директора "Конструкторского бюро машиностроения", производителя этих ракет, живет в Европе.