Збиває "шахеди" з пантелику: ЗСУ використовують систему "Покрова" для боротьби з БпЛА, — Forbes

Безпілотники Shahed досить добре захищені від систем радіоелектронної боротьби. Вони працюють навіть за відсутності супутникового сигналу, хоч і короткий час. Втім, українські інженери розібрали кілька "шахедів" та знайшли вразливі місця у їхній навігації.

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Україна тепер застосовує проти іранських дронів-камікадзе система спуфінгу "Покрова", яка збиває з пантелику системи навігації безпілотників. Про це пише Forbes.

"Україна й раніше збивала російські тактичні безпілотники за допомогою спуфінгу з малої відстані, але "Покрова" працює набагато масштабніше. Це технічно складно. Для цього знадобиться мережа ідеально синхронізованих передавачів. На щастя, Україна вже використовує подібну синхронізовану систему керування радаром у своїй національній мережі протиповітряної оборони, тому вони вже знайомі з цією сферою", — пише видання з посиланням на думку експертів у сфері радіоелектронної боротьби.

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Зазначається, що безпілотники Shahed досить добре захищені від систем радіоелектронної боротьби. Вони працюють навіть за відсутності супутникового сигналу, хоч і короткий час. Таке поєднання робить дрон важкодоступним для звичайних засобів РЕБ, але українські інженери розібрали кілька "шахедів" та знайшли вразливі місця у їхній навігації.

"Спуфінг може бути способом обійти контрзаходи з флангу, наприклад стійкі до перешкод приймачі. Спуфінг набагато важче виявити, ніж глушіння. Якщо сигнал спуфінгу відносно ледь помітний – поступово віддаляючись від справжнього місця розташування – дрон не зможе визначити, що його фальсифікують, але залишиться на деякій відстані від цілі", — говорить доктор Томас Вітінґтон, експерт із радіоелектронної боротьби з аналітичного центру оборони Великобританії RUSI.

Shahed-136, з його відносно невеликою боєголовкою приблизно 45 кг/100 фунтів, має вразити близько цілі, щоб мати якийсь ефект. Якщо відштовхнути його на півмилі, це гарантує повний промах, хоча він все одно може щось пошкодити.

Російські багатомільйонні крилаті та балістичні ракети мають більш досконалі системи навігації, які не покладаються на супутникові сигнали, але о

Нагадаємо, що Силам оборони України вдалося "вполювати" безпілотник Shahed-238, який, попри санкції, виявився начиненим компонентами західного виробництва. Звіт про розбирання дрона представили аналітики Defense Express.

11 лютого повідомлялося, що на півдні Молдови поблизу кордону з Україною біля села Етулія Вулканештського району виявили уламки "шахеда" РФ.