ЗСУ вперше застосували надточні лазерні снаряди ППО для знищення "шахедів", — ЗМІ (відео)

Ідеться про ракетні системи VAMPIRE під керовані снаряди APKWS. Такі установки дозволяють знищувати ворожі БПЛА високотехнологічно та з мінімальними затратами, розповідають аналітики.

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Американські мобільні ракетні системи VAMPIRE під керовані снаряди APKWS, схоже, вже в Україні й працюють по російських дронах. Про це пишуть військові оглядачі видання Defense Express.

Такого висновку дійшли аналітики після того, як у неділю, 11 лютого, Військово-морські сили України опублікували відео зі знищення ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-131/136". Вони стверджують, що для цього ЗСУ використовували систему VAMPIRE з ракетами APKWS і лазерним наведенням.

Українські зенітники беруть "шахед" на приціл, використовуючи при цьому невідому оптико-електронну станцію. Після цього у російський дрон-камікадзе влучає реактивний снаряд, а дрон зривається в піке і падає.

Що відомо про комплекс Vampire

Vampire — це американський зенітний ракетний комплекс, що призначений для боротьби з БПЛА. Він портативний. Його можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом (наприклад, на позашляховик) для запуску недорогих ракет APKWS або інших боєприпасів з лазерним наведенням.

США мали передати Україні наприкінці 2023 року 14 таких систем.

У листопаді 2022 року під час випробувань цей комплекс під керовані снаряди APKWS показали себе напрочуд ефективними при знищенні БПЛА "2-го класу", тобто дронів з польотною масою до 25 кілограмів та швидкістю польоту до 200 км/год. Аналітики припускають, що початково система Vampire під APKWS проєктувалась саме для знищення такого класу безпілотників.

Нагадаємо, ЗСУ вперше показали британську установку з ракетами AIM-132 на вантажівці. Сили використовують такі зенітні системи для боротьби з російськими БПЛА. Ракети з інфрачервоною головкою самонаведення збивають цілі на відстані 25 км.

У січні 2024 року Україна вперше застосувала гібридну систему ППО проєкту FrankenSAM проти ворожих дронів, збивши іранський "шахед" за 9 кілометрів.