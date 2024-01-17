Краще за Gepard: нова гібридна система ППО FrankenSAM вперше збила "шахед", — ЗСУ (відео)

За інформацією речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, в України є приблизно п’ять різних проєктів ППО у розробці, і всі вони уже розгорнуті на полі бою.

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У середу, 17 січня, вночі Україна вперше застосувала гібридну систему ППО проєкту FrankenSAM проти ворожих дронів, збивши іранський "шахед" за 9 кілометрів. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Шахед" — це не проста ціль, хоча його вдалося збити на невеликій відстані. Загалом у FrankenSAM — невеликий радіус ураження. Втім, навіть до 15 кілометрів — це таки пристойна відстань. Це більше, ніж можуть дозволити собі зенітні гармати, такі як Gepard", — підкреслив Ігнат.

Речник Повітряних сил також зауважив, що чим більше в України буде таких систем, тим більше об'єктів вони зможуть прикривати поряд із Gepard, іншими зенітно-гарматними системами та мобільно-вогневими групами, які стають дедалі ефективнішими саме у збитті "шахедів".

За словами Юрія Ігната, проєкт зі створення FrankenSAM насправді започаткований вже давно, а теперь ці системи пройшли випробування у бойових умовах. Крім FrankenSAM, в України є приблизно п’ять різних проєктів у розробці, і всі вони уже розгорнуті на полі бою.

Крім представника ПС ЗСУ, про застосування української саморобної системи протиповітряної оборони повідомив на брифінгу у Давосі голова Мінстратегпрому Олександр Камишін. Він зазначив, що така розробка нових систем ППО потребує зазвичай кілька років, але в України немає часу чекати, тому й були створені з використанням західних ракет і установок радянського зразка такі саморобні системи.

Що відомо про FrankenSAM

Наразі відомо лише про три системи проєкту FrankenSAM: з ракетами AIM-9M на невідомій пусковій, з ракетами AIM-7/RIM-7 на ЗРК "Бук", а також ракети та пускові Patriot з українською РЛС.

Як стало відомо The New York Times, Україна спільно із США створили гібридну систему протиповітряної оборони, яка поєднує передові ракети класу "земля-повітря" західного зразка з модернізованими пусковими установками або радарами радянської епохи.

Випробування системи, яку назвали FrankenSAM, провели у жовтні 2023 року на ракетному полігоні Уайт-Сандс у Нью-Мексико і вже у листопаді вони були помічені в Україні.

Наразі, за інформацією NYT, представники американського оборонного відомства та інженери також випробовують, можливо, найпотужніший FrankenSAM: ракету Patriot і пускову станцію, яка працює зі старішими українськими радіолокаційними системами вітчизняного виробництва.

Важливо

"Революція у сфері ППО": що Україні дасть спільний зі США проєкт FrankenSAM (відео)

6 грудня у Білому домі повідомили, що Пентагон та промислові партнери США передали Україні технічну документацію, щоб виробляти системи ППО FrankenSAM.