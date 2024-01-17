Лучше Gepard: новая гибридная система ПВО FrankenSAM впервые сбила "шахед", — ВСУ (видео)

По информации спикера ВС ВСУ Юрия Игната, у Украины есть около пяти различных проектов ПВО в разработке, и все они уже развернуты на поле боя.

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В среду, 17 января, ночью Украина впервые применила гибридную систему ПВО проекта FrankenSAM против вражеских дронов, сбив иранский "шахед" за 9 километров. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Шахед" — это не простая цель, хотя его удалось сбить на небольшом расстоянии. В целом у FrankenSAM — небольшой радиус поражения. Впрочем, даже до 15 километров — это таки приличное расстояние. Это больше, чем могут позволить себе зенитные пушки, такие как Gepard", — подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил также отметил, что чем больше у Украины будет таких систем, тем больше объектов они смогут прикрывать наряду с Gepard, другими зенитно-пушечными системами и мобильно-огневыми группами, которые становятся все более эффективными именно в сбивании "шахедов".

По словам Юрия Игната, проект по созданию FrankenSAM на самом деле начат уже давно, а теперь эти системы прошли испытания в боевых условиях. Кроме FrankenSAM, у Украины есть примерно пять различных проектов в разработке, и все они уже развернуты на поле боя.

Кроме представителя ВС ВСУ, о применении украинской самодельной системы противовоздушной обороны сообщил на брифинге в Давосе глава Минстратегпрома Александр Камышин. Он отметил, что такая разработка новых систем ПВО требует обычно несколько лет, но у Украины нет времени ждать, поэтому и были созданы с использованием западных ракет и установок советского образца такие самодельные системы.

Что известно о FrankenSAM

Сейчас известно только о трех системах проекта FrankenSAM: с ракетами AIM-9M на неизвестной пусковой, с ракетами AIM-7/RIM-7 на ЗРК "Бук", а также ракеты и пусковые Patriot с украинской РЛС.

Как стало известно The New York Times, Украина совместно с США создали гибридную систему противовоздушной обороны, которая сочетает передовые ракеты класса "земля-воздух" западного образца с модернизированными пусковыми установками или радарами советской эпохи.

Испытания системы, которую назвали FrankenSAM, провели в октябре 2023 года на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико и уже в ноябре они были замечены в Украине.

Сейчас, по информации NYT, представители американского оборонного ведомства и инженеры также испытывают, возможно, самый мощный FrankenSAM: ракету Patriot и пусковую станцию, которая работает с более старыми украинскими радиолокационными системами отечественного производства.

Важно

"Революция в сфере ПВО": что Украине даст совместный с США проект FrankenSAM (видео)

6 декабря в Белом доме сообщили, что Пентагон и промышленные партнеры США передали Украине техническую документацию, чтобы производить системы ПВО FrankenSAM.