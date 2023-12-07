Развитие ОПК: в Украине будет налажено производство комплексов FrankenSAM, — Белый дом

Украинские эксперты отметили, что речь идет, предположительно, о трех проектах — адаптация ракет AIM-9M, RIM-7, а также гибридные системы Patriot и украинские РЛС.

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Соединенные Штаты окажут содействие Украине по созданию надежной и самодостаточной промышленной базы. В частности, Пентагон и промышленные партнеры предоставили украинским производителям техническую документацию для начала производства в Украине гибридных систем ПВО FrankenSAM. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Белого дома.

В сообщении сказано, что параллельное производство этих систем в Украине и США ускорит их развертывание и позволит Киеву сделать значительный вклад в поддержку своих систем ПВО.

"Первые поставки не только расширят американо-украинское сотрудничество и предоставят Украине возможности, необходимые для достижения успеха на поле боя в краткосрочной перспективе, но и поддержат долгосрочное экономическое восстановление и оборону Украины", — отмечено в пресс-релизе.

Конкретные системы в документе не указываются, однако по данным обозревателей Defence Express, известно о трех проектах — это адаптация ракет класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, адаптация ракет RIM-7 Sea Sparrow к ЗРК "Бук", а также гибрид пусковых установок Patriot и украинских РЛС.

Украинские аналитики считают, что каждый из этих проектов имеет чрезвычайную важность для усиления отечественной ПВО, так как темпы поставок армии этих средств обороны ускорятся. Этому же будет способствовать ремонтная база, созданная непосредственно в Украине.

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Проект FrankenSAM: в США интегрировали ракеты системи Patriot с советскими ЗРК

В целом данное заявление о передаче технологий FrankenSAM было сделано на фоне ряда других мероприятий.

"Весьма похоже, что под этим также подразумевается локализация производства вооружения в Украине, потому что Госдеп США принял решение отправить советника в украинский Минстратгепром, который должен помочь в привлечении иностранных инвестиций и, конечно, борьбой с коррупцией", — подытожили украинские эксперты.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов в начале ноября рассказал, что Украина увеличила количество комплексов ПВО в этом году в 2-2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Этому способствовала программа FrankenSAM по созданию гибридных систем ПВО.