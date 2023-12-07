Україна отримала комплекси Vampire від США: все що відомо про систему проти БПЛА

Українська армія отримала комплекси на базі броньованої версії всюдихода Humvee. Один комплекс має 4 ракети з лазерним наведенням.

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В США вперше опублікували світлини комплексу Vampire для боротьби з дронами. Їх передали Україні й у виданні The War Zone розказали, що відомо про систему.

Командування військово-повітряних систем ВМС США опублікувало зображення з Humvee, на який встановили пускову установку для 70-мм ракет з лазерним наведенням. Машину вантажили на літак С-17А Globemaster III на невідомій базі. Комплекси передали Україні для боротьби з дронами.

VAMPIRE — це Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment. Сполучені Штати придбали комплекси для ЗСУ в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні USAI ще в серпні 2022 року. Заявляється, що для України придбали 14 систем. При цьому перші 4 комплекси надійшли через пів року після підписання контракту.

Пускова установка Vampire Фото: US Army

Комплекс складається з трьох основних компонентів:

70-мм пускова установка на 4 ракети LAND-LGR4;

ракети APKWS II з лазерним наведенням;

вежа з сенсорами та системи управління вогнем.

При цьому все це можна інтегрувати у невеликі транспортні засоби. На світлині, що опублікували Командування помітно, що Vampire встановили на Humvee M1152A1 — дводверний броньований всюдихід в кузові пікап. У нього встановили пускову установку. Ймовірно, в кабіні розташована система керування вогнем, на фото її не видно. Особливістю системи Vampire є також можливість ураження наземних цілей.

Для України комплекси є важливим додатковим засобом боротьби з безпілотниками. Російські війська регулярно атакують Україну дронами-камікадзе.

Нагадаємо, 2 жовтня в ОП заявили, що Україна хоче отримати додаткові ЗСУ Gepard та комплекси Vampire.

31 серпня ЗМІ писали, що Україна почала використовувати антидронові системи Vampire.