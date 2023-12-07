Украина получила комплексы Vampire от США: все что известно о системе против БПЛА

Украинская армия получила комплексы на базе бронированной версии вездехода Humvee. Один комплекс имеет 4 ракеты с лазерным наведением.

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В США впервые опубликовали фотографии комплекса Vampire для борьбы с дронами. Их передали Украине и в издании The War Zone рассказали, что известно о системе.

Командование военно-воздушных систем ВМС США опубликовало изображение с Humvee, на который установили пусковую установку для 70-мм ракет с лазерным наведением. Машину грузили на самолет С-17А Globemaster III на неизвестной базе. Комплексы передали Украине для борьбы с дронами.

VAMPIRE — это Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment. Соединенные Штаты приобрели комплексы для ВСУ в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине USAI еще в августе 2022 года. Заявляется, что для Украины приобрели 14 систем. При этом первые 4 комплекса поступили через полгода после подписания контракта.

Пусковая установка Vampire Фото: US Army

Комплекс состоит из трех основных компонентов:

70-мм пусковая установка на 4 ракеты LAND-LGR4;

ракеты APKWS II с лазерным наведением;

башня с сенсорами и системы управления огнем.

При этом все это можно интегрировать в небольшие транспортные средства. На фотографии, которую опубликовали Командование заметно, что Vampire установили на Humvee M1152A1 — двухдверный бронированный вездеход в кузове пикап. В него установили пусковую установку. Вероятно, в кабине расположена система управления огнем, на фото ее не видно. Особенностью системы Vampire является также возможность поражения наземных целей.

Для Украины комплексы являются важным дополнительным средством борьбы с беспилотниками. Российские войска регулярно атакуют Украину дронами-камикадзе.

Напомним, 2 октября в ОП заявили, что Украина хочет получить дополнительные ВСУ Gepard и комплексы Vampire.

31 августа СМИ писали, что Украина начала использовать антидронные системы Vampire.