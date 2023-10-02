"Эффективные против Shahed": в ОП намекнули на желание Украины получить Gepard и Vampire

Использование комплексов Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T для сбивания ударных беспилотных аппаратов типа Shahed может быть рентабельно, но, по мнению Михаила Подоляка, это ведет к износу складских запасов союзников.

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Зенитный комплекс Gepard и антидроновая система Vampire помогут бороться против дронов Shahed и снизить эффект от российских ударов. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram.

Он отметил, что усиление украинской системы ПВО предусматривает не только увеличение количества передовых систем и ракет к ним. Комплексы Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T сбивают ракеты РФ, но сейчас их количество уменьшается, поэтому остро стоит вопрос борьбы против беспилотников Shahed.

Использование их для сбивания ударных беспилотных аппаратов типа Shahed может быть рентабельно, но, по мнению Подоляка, это ведет к износу складских запасов союзников и долгосрочному ослаблению. По его словам, зенитные системы Gepard и Vampire зарекомендовали себя как эффективное средство против "шахедов". Мобильные установки крупнокалиберных пулеметов также демонстрируют результат.

"Масштабирование решения в соответствии с российскими возможностями позволит минимизировать эффект от российских "налетов" и обеспечит долгосрочную стабильность неба Украины", — пояснил он.

Подоляк добавил, что такое решение поможет снизить риски и для стран НАТО. Главное сегодня, по его мнению, это своевременное принятие решений.

Установки Gepard в ВСУ

зенитная установка Gepard Фото: скрин видео

Украина в сентябре получила первую партию немецких боеприпасов для Gepard. Для нашего государства изготавливают как обычные 35-мм боеприпасы, так и программируемые с дистанционным взрывателем. В Минобороны говорят, что и в дальнейшем будут помогать усиливать украинскую ПВО. Министр обороны Борис Писториус говорит, что война в Украине показала насколько важным должно быть производство боеприпасов и противовоздушная оборона. Берлин и в дальнейшем намерен помогать украинским войскам.

Воздушные силы 7 сентября показали работу установки Gepard в Одесской области. Украинские военные открыли огонь и уничтожили российский дрон за несколько секунд с помощью немецкой самоходной установки Gepard.

В мае экипаж рассказал о работе Gepard. На счету бойцов уже есть 4 сбитых дрона-камикадзе Shahed и 2 крылатые ракеты. Высокая точность достигается бортовым компьютером.

Антидронные системы Vampire в ВСУ

Украинские защитники, как сталь известно в январе, начали использовать антидронные системы Vampire. Силы обороны получили первые 4 из 14 систем в соответствии с контрактом, заключенным в январе, на сумму 40 млн долларов. Остальные системы доставят до конца года. Представители Пентагона отказались уточнять точные сроки дальнейших поставок.

антидронные системы Vampire Фото: скрин видео

Напомним, в июне стало известно, что Пентагон закупит для Украины самоходные артустановки Gepard. Компания из Флориды Global Military Products будет закупать и поставлять САУ Киеву.