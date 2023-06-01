Потратят около $120 млн: Пентагон закупит для Украины самоходные артустановки Gepard

Компания из Флориды Global Military Products будет закупать и поставлять САУ Киеву. Контракт выполнят в столице Иордании до конца мая следующего года.

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Пентагон заключил контракт с американской компанией Global Military Products на поставки Украине самоходных артустановок (САУ) Gepard. Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

"Сумма контракта превышает 118 млн долларов. Компания из Флориды получила контракт с твердофиксированной ценой на закупку и поставку 35-мм CАУ", — отметили военные.

Контракт будут выполнять в столице Иордании — городе Амман. Предполагаемая дата завершения — 30 мая 2024 года. Деньги на контракт предусмотрены в рамках пакета военной помощи Киеву, указали в министерстве.

Пентагон не уточнили, сколько артустановок купят за єти деньги.

Отметим, что зенитная установка Gepard может уничтожать ударные дроны и крылатые ракеты вражеской армии. Cкорострельность двух 35-мм пушек — 1100 выстрелов в минуту.

Германия передала ВСУ 34 таких установок, Бундесвер вывел их из вооружения еще в 2010 году.

В марте Украина получила две самоходные артустановки Gepard и шесть тысяч боеприпасов к ним.