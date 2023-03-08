САУ Gepard и боеприпасы: Украина получила новую военную помощь от Германии

В Минобороны ФРГ рассказали, что Украина также получит 13 мостоукладчиков Beaver на базе танков Leopard 1 и 500 пистолетов для бойцов спецподразделений.

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Украина в рамках нового пакета военной помощи от Германии получила еще две самоходные артиллерийские установки и шесть тысяч боеприпасов к ним. Об этом сказано в отчете на сайте Министерства обороны ФРГ.

В ведомстве рассказали, что Киев также получит мостоукладчики и пистолеты.

В пакет военной помощи вошли:

две САУ Gepard — теперь их 34 единицы;

6000 боеприпасов к САУ;

две машины пограничной пехоты — теперь их 122;

шесть мобильных антенно-мачтовых систем — теперь их 30;

20 лазерных целеуказателей — теперь их сорок;

Помимо этого, украинские войска получат:

13 мостоукладчиков Beaver на базе танков Leopard 1 — ранее было поставлено 7 единиц;

500 пистолетов Heckler & Koch SFP9 (VP9) для бойцов спецподразделений.

Что известно о САУ Gepard?

Gepard — новейшая немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка, которая предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

В САУ использовано модифицированное шасси от танка Leopard 1 и артиллерийскую часть на основе двух 35 мм пушек Oerlikon KDA.

Напомним, 8 марта министр обороны Борис Писториус сообщил, что Украина получит танки Leopard из Германии и Португалии до конца марта. Боевые машины прибудут в страну с подготовленными экипажами, а затем могут отправиться на фронт.

2 марта канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Украина получит новую партию САУ Gepard и ПВО Iris-T в ближайшие недели. Он отметил, что ФРГ работает над предоставлением Украине дополнительных боеприпасов.