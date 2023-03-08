САУ Gepard і боєприпаси: Україна отримала нову військову допомогу від Німеччини

У Міноборони ФРН розповіли, що Україна також отримає 13 мостоукладачів Beaver на базі танків Leopard 1 та 500 пістолетів для бійців спецпідрозділів.

Related video

Україна в межах нового пакету військової допомоги від Німеччини отримала ще дві самохідні артилерійські установки та шість тисяч боєприпасів до них. Про це йдеться у звіті на сайті Міністерства оборони ФРН.

У відомстві розповіли, що Київ також отримає мостоукладачі та пістолети.

До пакету військової допомоги увійшли:

дві САУ Gepard — тепер їх 34 одиниці;

6 000 боєприпасів до САУ;

дві машини прикордонної піхоти — тепер їх 122;

шість мобільних антенно-щоглових систем — тепер їх 30;

20 лазерних ціловказівників — тепер їх сорок;

Крім цього, українські війська отримають:

13 мостоукладачів Beaver на базі танків Leopard 1 — раніше було поставлено 7 одиниць;

500 пістолетів Heckler & Koch SFP9 (VP9) для бійців спецпідрозділів.

Що відомо про САУ Gepard?

Gepard — найновіша німецька зенітна самохідна артилерійська установка, яка призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак із вертольотів і літаків на малих та надмалих висотах вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.

У САУ використано модифіковане шасі від танка Leopard 1 та артилерійську частину на основі двох 35 мм гармат Oerlikon KDA.

Нагадаємо, 8 березня міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що Україна отримає танки Leopard з Німеччини та Португалії до кінця березня. Бойові машини прибудуть у країну з підготовленими екіпажами, а потім можуть вирушити на фронт.

2 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Україна отримає нову партію САУ Gepard та ППО Iris-T у найближчі тижні. Він наголосив, що ФРН працює над наданням Україні додаткових боєприпасів.