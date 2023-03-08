Україна отримає танки Leopard із Німеччини та Португалії до кінця березня, — міноборони ФРН

В оборонному відомстві Німеччини наголосили, що машини прибудуть у країну з підготовленими екіпажами, а потім можуть вирушити на фронт.

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Основні бойові танки Leopard, обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть доставлені в Україну до кінця березня. Про це сьогодні, 8 березня, заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

"Я можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальські танки можуть прибути в Україну в цьому місяці", — сказав Пісторіус у кулуарах зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції.

Танки прибудуть у країну з підготовленими екіпажами й одразу вирушать на фронт.

6 березня стало відомо про те, що цього тижня, 7–8 березня, міністри оборони країн-членів Євросоюзу планують провести неформальну зустріч у Стокгольмі, на якій широко обговорюватиметься питання військової підтримки України з боку ЄС.

Нагадаємо, 24 лютого у річницю російського вторгнення Варшава в межах військової підтримки передала Україні першу партію з чотирьох танків Leopard 2. Про постачання техніки повідомив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький під час візиту в Київ.

Польща ж учора, 7 березня, анонсувала передавання Україні 10 бойових танків Leopard 2 вже цього тижня.

Нагадаємо, 7 березня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, коли ЗСУ зможуть накопичити всі ресурси для того, щоб розпочати власний масштабний контрнаступ. Усе західне озброєння, яке потрібне українським військам для наступальних операцій, прибуде на фронт упродовж 1,5-2,5 місяців.

19 лютого видання Politico з посиланням на свої анонімні джерела повідомляло, що адміністрація президента США вимагала від України активізувати свої зусилля на фронті та завдати контрудару.

Сьогодні ж у Пентагоні заявили, що ЗСУ підуть у контрнаступ через 6-8 тижнів, і до цього часу Захід має вирішити питання з авіацією.