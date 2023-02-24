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У день вторгнення: Польща сьогодні відправить танки Leopard 2 в Україну, — ЗМІ

Leopard 2, танк, польща
Польські танки Leopard 2 вже сьогодні вирушать в Україну

За даними журналістів, про постачання техніки прем'єр-міністр країни Моравецький оголосить у Києві. Глава польського уряду вже перебуває в столиці України — політик поклав квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників.

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У річницю російського вторгнення, 24 лютого, Польща відправить перші танки Leopard 2 в Україну. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на чиновника, ім'я якого не називається.

Як уточнюється, про рішення відправити броньовану військову техніку вже сьогодні офіційно оголосить прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький у межах свого візиту в Київ.

Україні передадуть перші з 14 обіцяних урядом танків.

Польський прем'єр у Києві

Канцелярія польського прем'єр-міністра об 11 годині ранку 24 лютого повідомила, що Матеуш Моравецький перебуває в Києві у зв'язку з річницею російського вторгнення в Україну.

У Twitter опублікували фотографії, на яких голова польського уряду разом зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем покладає квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників.

Матеуш Моравецький покладає до Стіни пам'яті загиблих воїнів Fullscreen
Матеуш Моравецький покладає до Стіни пам'яті загиблих воїнів
Матеуш Моравецький 24 лютого прибув до Києва Fullscreen
Матеуш Моравецький 24 лютого прибув до Києва
Матеуш Моравецький та Денис Шмигаль Fullscreen
Матеуш Моравецький та Денис Шмигаль
Матеуш Моравецький покладає до Стіни пам'яті загиблих воїнів
Матеуш Моравецький 24 лютого прибув до Києва
Матеуш Моравецький та Денис Шмигаль

Про те, що польський уряд підготував танки Leopard 2 для відправки в Україну, 22 лютого заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю CNN. Він уточнив, що наразі українські військові проходять навчання роботи на машинах.

Також повідомлялося, що Іспанія надасть Україні 6 танків Leopard 2А4. Наразі вони на ремонті, проте в іспанському Міноборони прагнуть відправити техніку ЗСУ до кінця березня чи початку квітня. Країна не виключає постачання додаткових танків у майбутньому.