У день вторгнення: Польща сьогодні відправить танки Leopard 2 в Україну, — ЗМІ
За даними журналістів, про постачання техніки прем'єр-міністр країни Моравецький оголосить у Києві. Глава польського уряду вже перебуває в столиці України — політик поклав квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників.
У річницю російського вторгнення, 24 лютого, Польща відправить перші танки Leopard 2 в Україну. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на чиновника, ім'я якого не називається.
Як уточнюється, про рішення відправити броньовану військову техніку вже сьогодні офіційно оголосить прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький у межах свого візиту в Київ.
Україні передадуть перші з 14 обіцяних урядом танків.
Польський прем'єр у Києві
Канцелярія польського прем'єр-міністра об 11 годині ранку 24 лютого повідомила, що Матеуш Моравецький перебуває в Києві у зв'язку з річницею російського вторгнення в Україну.
У Twitter опублікували фотографії, на яких голова польського уряду разом зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем покладає квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників.
Про те, що польський уряд підготував танки Leopard 2 для відправки в Україну, 22 лютого заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю CNN. Він уточнив, що наразі українські військові проходять навчання роботи на машинах.
Також повідомлялося, що Іспанія надасть Україні 6 танків Leopard 2А4. Наразі вони на ремонті, проте в іспанському Міноборони прагнуть відправити техніку ЗСУ до кінця березня чи початку квітня. Країна не виключає постачання додаткових танків у майбутньому.