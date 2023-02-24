У день вторгнення: Польща сьогодні відправить танки Leopard 2 в Україну, — ЗМІ

За даними журналістів, про постачання техніки прем'єр-міністр країни Моравецький оголосить у Києві. Глава польського уряду вже перебуває в столиці України — політик поклав квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників.

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У річницю російського вторгнення, 24 лютого, Польща відправить перші танки Leopard 2 в Україну. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на чиновника, ім'я якого не називається.

Як уточнюється, про рішення відправити броньовану військову техніку вже сьогодні офіційно оголосить прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький у межах свого візиту в Київ.

Україні передадуть перші з 14 обіцяних урядом танків.

Польський прем'єр у Києві

Канцелярія польського прем'єр-міністра об 11 годині ранку 24 лютого повідомила, що Матеуш Моравецький перебуває в Києві у зв'язку з річницею російського вторгнення в Україну.

У Twitter опублікували фотографії, на яких голова польського уряду разом зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем покладає квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників.

[ + – ] Матеуш Моравецький покладає до Стіни пам'яті загиблих воїнів [ + – ] Матеуш Моравецький 24 лютого прибув до Києва [ + – ] Матеуш Моравецький та Денис Шмигаль

Про те, що польський уряд підготував танки Leopard 2 для відправки в Україну, 22 лютого заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю CNN. Він уточнив, що наразі українські військові проходять навчання роботи на машинах.

Також повідомлялося, що Іспанія надасть Україні 6 танків Leopard 2А4. Наразі вони на ремонті, проте в іспанському Міноборони прагнуть відправити техніку ЗСУ до кінця березня чи початку квітня. Країна не виключає постачання додаткових танків у майбутньому.