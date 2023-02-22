Польські танки Leopard 2 вже готові до відправки в Україну, — Дуда

Польський президент заявив, що Українські військові швидко навчаються управлінню німецькими танками і протягом місяця вони будуть в Україні.

Related video

Польща вже підготувала свої танки Leopard 2 до відправки до України, яку у Варшаві планують здійснити упродовж місяця. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю газеті CNN.

Він заявив, що наразі українські військові проходять навчання роботі на машинах.

"Сьогодні наші танки Leopard готові для України. У нашому навчальному центрі на танках Leopard тренуються українські танкісти, ми готуємо їх прямо зараз, триває цикл навчання", — зазначив глава держави.

Він заявив, що українські військові швидко проходять навчання і вже протягом місяця повністю будуть готові до відправки в Україну разом з танками Leopard 2.

Водночас Дуда зазначив, що Польща має труднощі з отриманням боєприпасів для німецьких танків, і ця проблема не лише у Варшави.

"Це не тільки у нас — ці проблеми досить поширені. В інших країнах теж є проблеми з Leopard, тому що німці мають серйозні проблеми з поставками запчастин. Ми не розуміємо цієї ситуації, але так воно і є", — уточнив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 лютого уряд Фінляндії має ухвалити остаточне рішення про постачання танків Leopard Україні.

Також повідомлялося, що Іспанія надасть Україні 6 танків Leopard 2А4. Наразі вони на ремонті, проте в іспанському Міноборони прагнуть відправити техніку ЗСУ до кінця березня чи початку квітня. Країна не виключає постачання додаткових танків у майбутньому.