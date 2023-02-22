У Фінляндії завтра вирішуватимуть, чи будуть відправляти танки Leopard в Україну, — ЗМІ

В Міноборони Фінляндії заявили, що велику партію танків відправити ЗСУ вони не зможуть. Техніка необхідна для власної оборони через кордон з Росією.

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23 лютого уряд Фінляндії має прийняти остаточне рішення щодо постачання танків Leopard Україні. Про це повідомляє місцеве видання Yle.

Питання озброєння для українців вирішать на Урядовій раді, остаточне рішення стане відоме з подання президента Фінляндії. Постачання танків для ЗСУ фінський уряд розгляне за поданням Міноборони країни.

Як повідомляють фінські журналісти, попередньо Фінляндія візьме участь в постачанні бойових танків європейськими країнами. Однак яким саме чином — достеменно невідомо: країна може взяти на себе лише обслуговування техніки або ж безпосередньо передати Leopard українським оборонцям. Яку кількість танків фінський уряд розглядає для допомоги Україні, не повідомляється.

Проте раніше міністр оборони Фінляндії Мікко Савола попереджав, що багато танків країна відправити не зможе. Фіни переймаються за власну оборону через сухопутний кордон з країною-агресоркою, пише місцеве ЗМІ. Фінське Міноборони готове відправити техніку в Україну, однак "ставка не може бути великою".

Принциповою домовленість про відправлення танків для захисту України стала після відповідних рішень Британії та США, повідомляють журналісти.

Нагадаємо, 20 лютого у Фінляндії натякнули на участь в танковій коаліції. Фінський міністр закордонних справ Пекка Хаавісто повідомив, що країна готує 13-й пакет військової допомоги для України. "Ми також плануємо бути частиною екосистеми з танками Leopard 2", — сказав посадовець.

Також сьогодні стало відомо з іспанського ЗМІ, що Іспанія надасть Україні 6 танків Leopard 2А4. Нині вони на ремонті, однак в іспанському Міноборони прагнуть відправити техніку ЗСУ до кінця березня або початку квітня. Країна не виключає постачання додаткових танків у майбутньому.