В Финляндии завтра решат, будут ли отправлять танки Leopard в Украину, — СМИ

В Минобороны Финляндии заявили, что большую партию танков отправить ВСУ они не смогут. Техника необходима для собственной обороны из-зи границы с Россией.

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23 февраля правительство Финляндии должно принять окончательное решение о поставках танков Leopard Украине. Об этом сообщает местное издание Yle.

Вопрос вооружения для украинцев решат на Правительственном совете, окончательное решение станет известно с подачи президента Финляндии. Поставки танков для ВСУ финское правительство рассмотрит с подачи Минобороны страны.

Как сообщают финские журналисты, предварительно Финляндия примет участие в поставках боевых танков европейскими странами. Однако каким образом — точно неизвестно: страна может взять на себя только обслуживание техники или же непосредственно передать Leopard украинским защитникам. Какое количество танков финское правительство рассматривает для помощи Украине, не сообщается.

Однако ранее министр обороны Финляндии Микко Савола предупреждал, что много танков страна отправить не сможет. Финны переживают за собственную оборону из-за сухопутной границы со страной-агрессорой, пишет местное СМИ. Финское Минобороны готово отправить технику в Украину, однако "ставка не может быть большой".

Принципиальной договоренность об отправке танков для защиты Украины стала после соответствующих решений Британии и США, сообщают журналисты.

Напомним, 20 февраля в Финляндии намекнули на участие в танковой коалиции. Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто сообщил, что страна готовит 13-й пакет военной помощи для Украины. "Мы также планируем быть частью экосистемы с танками Leopard 2", — сказал чиновник.

Также сегодня стало известно из испанского СМИ, что Испания предоставит Украине 6 танков Leopard 2А4. Сейчас они на ремонте, однако в испанском Минобороны стремятся отправить технику ВСУ до конца марта или начала апреля. Страна не исключает поставки дополнительных танков в будущем.