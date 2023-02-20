В Финляндии анонсировали новый пакет помощи ВСУ: "намекнули" на участие в танковой коалиции

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что страна предоставила Украине уже 12 пакетов военной помощи на сумму 6 млн евро и добавил, что сейчас готовится 13-й.

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что страна готовит очередной пакет военной помощи в Украине. Об этом сообщает "Европейская правда".

Чиновник отметил, что Финляндия уже предоставила Украине 12 пакетов военной помощи на сумму 6 млн евро и добавил, что сейчас готовится 13-й.

"Мы также планируем быть частью экосистемы с танками Leopard 2, решения в Финляндии очень вероятно будут приняты на этой неделе", — отметил Хаависто.

Министр иностранных дел добавил, что поддерживает решение совместных закупок боеприпасов для Украины.

"Думаю, эта идея заключать совместные соглашения по боеприпасам и наращивать их производство для поддержки Украины — это хорошая инициатива. По моему мнению, Европе нужно больше координации в вопросе оборонпрома", — сказал министр иностранных дел Финляндии.

В интервью западным СМИ 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление России уже началось, и ВСУ очень нужно оружие. В то же время он добавил, что в Киеве огорчены темпами снабжения западной военной помощи.

В тот же день, 16 февраля, Зеленский обсудил проблему иранских дронов с главой израильского МИД. По словам Эли Коэна, Израиль увеличит помощь Украине и поможет с послевоенным восстановлением.