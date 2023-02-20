У Фінляндії анонсували новий пакет допомоги ЗСУ: "натякнули" на участь у танковій коаліції

Очільник МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто зазначив, що країна надала Україні вже 12 пакетів військової допомоги на суму 6 млн євро і додав, що зараз готується 13-й.

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Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто повідомив, що країна готує черговий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляє "Європейська правда".

Чиновник зазначив, що Фінляндія вже надала Україні 12 пакетів військової допомоги на суму 6 млн євро і додав, що зараз готується 13-й.

"Ми також плануємо бути частиною екосистеми з танками Leopard 2, рішення у Фінляндії дуже ймовірно будуть ухвалені цього тижня", — зазначив Хаавісто.

Міністр закордонних справ додав, що підтримує рішення спільних закупівель боєприпасів для України.

"Думаю, ця ідея укладати спільні угоди щодо боєприпасів та нарощувати їхнє виробництво для підтримки України – це хороша ініціатива. На мою думку, Європі потрібно більше координації у питанні оборонпрому", — сказав міністр закордонних справ Фінляндії.

В інтерв'ю західним ЗМІ 16 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що наступ Росії вже почався, і ЗСУ дуже потрібна зброя. Водночас він додав, що у Києві засмучені темпами постачання західної військової допомоги.

У той же день, 16 лютого, Зеленський обговорив проблему іранських дронів із головою ізраїльського МЗС. За словами Елі Коена, Ізраїль збільшить допомогу Україні та допоможе з повоєнним відновленням.