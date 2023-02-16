"Сучасна зброя прискорить мир": Зеленський заявив про початок нового наступу ЗС РФ

За словами президента України, зброя — єдина мова, яку Росія розуміє. А Лукашенко зробить "величезну помилку", якщо знову дозволить Путіну наступати з білоруської території.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що прогнозований весняний наступ російських військ уже розпочався. Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

"Російські атаки вже йдуть з різних напрямків", — зазначив Зеленський і водночас висловив упевненість у тому, що Збройні Сили України можуть стримувати атаки росіян до початку свого контрнаступу.

"Звичайно, сучасні озброєння прискорять світ. Зброя — єдина мова, яку Росія розуміє", — сказав Зеленський.

Водночас у Києві засмучені темпами постачання західної військової допомоги.

Багато країн, зокрема Німеччина, США та Великобританія, обіцяли поставити танки ще минулого місяця, проте пройдуть щонайменше тижні, перш ніж нова важка бронетехніка посилить позиції ЗСУ на полі бою.

Наступ з Білорусі

Зеленський згадав і про погрози з боку білоруського політика Олександра Лукашенка, який пообіцяв вступити у війну на боці Росії, якщо хоч один український солдат перейде білоруський кордон.

"Сподіваюся [Білорусь] не братиме участі у війні. Але якщо буде, ми битимемося, і ми вистоємо", — сказав Зеленський, додавши, якщо Лукашенко знову дозволить Володимиру Путіну розпочати наступ з білоруської території, це стане "величезною помилкою".

За словами Зеленського, Україна виживає за рахунок єдності.

"Я вважають, що Україна бореться за своє існування. Ми обрали цей шлях. Ми хочемо гарантій безпеки, будь-які територіальні компроміси зроблять нас слабшими як держава", — сказав він.

Президент України стверджує, що справа не тільки й не так у компромісах, з мільйонами яких доводиться стикатися щодня, як у тому, з ким ведуться переговори.

"Питання — з ким? З Путіним? Ні. Тому що йому не можна довіряти", — пояснив глава української держави.

Нагадаємо, що Зеленський обговорив проблему іранських дронів із головою ізраїльського МЗС. За словами Елі Коена, Ізраїль розширить допомогу Україні та допоможе з повоєнним відновленням. Терористична діяльність Ірану в Україні, у свою чергу, потребує практичних кроків із боку світової спільноти.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.