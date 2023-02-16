Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Президент Украины поблагодарил Казахстан за оказанную гуманитарную помощь, а также обсудил сотрудничество на международных площадках.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим коллегой президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, во время которого стороны обсудили сотрудничество между странами. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что во время разговора с президентом Казахстана он поблагодарил его за оказание гуманитарной помощи Украине.

"Провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Обсудили сотрудничество на международных площадках. Также поблагодарил Казахстан за гуманитарную поддержку для Украины", — говориться в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе президента Казахстана сообщили, что главы государства обсудили связи между странами, а также ряд гуманитарных вопросов.

"Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права", — говориться в сообщении.

Последний раз главы государства общались летом 2022 года. Тогда Зеленский и Токаев обсуждали реализацию "зерновой сделки".

Напомним, ранее сообщалось, что в казахском городе Байконур, который находится в долгосрочной аренде у Российской Федерации, начали вербовать местных жителей на войну в Украине.

Также сообщалось, что в декабре прошлого года российский политолог и востоковед Евгений Сатановский утверждал, что военный конфликт между РФ и Казахстаном неизбежен.