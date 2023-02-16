Зеленський провів телефонну розмову із президентом Казахстану

Президент України подякував Казахстану за надану гуманітарну допомогу, а також обговорив співпрацю на міжнародних майданчиках.

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм колегою президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, під час якої сторони обговорили співпрацю між країнами. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський заявив, що під час розмови з президентом Казахстану він подякував йому за надання гуманітарної допомоги Україні.

"Провів телефонну розмову з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках. Також подякував Казахстану за гуманітарну підтримку для України", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, у пресслужбі президента Казахстану повідомили, що глави держави обговорили зв'язки між країнами, а також низку гуманітарних питань.

"Касим-Жомарт Токаєв підтвердив позицію Казахстану щодо дипломатичного вирішення збройного конфлікту між Росією та Україною на основі Статуту ООН та загальновизнаних норм міжнародного права", — йдеться у повідомленні.

Востаннє глави держави спілкувалися влітку 2022 року. Тоді Зеленський і Токаєв обговорювали реалізацію "зернової угоди".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в казахському місті Байконур, яке знаходиться в довгостроковій оренді у Російської Федерації, почали вербувати місцевих жителів на війну в Україні.

Також повідомлялося, що у грудні минулого року російський політолог і сходознавець Євген Сатановський стверджував, що військовий конфлікт між РФ і Казахстаном неминучий.