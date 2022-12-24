Буде пряме зіткнення: в Росії назвали причину для вторгнення в Казахстан (відео)

За словами пропагандиста Євгена Сатановського, військовий конфлікт із Казахстаном неминучий.

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Російський політолог та сходознавець Євген Сатановський стверджує, що Сполучені Штати Америки розмістили на території Казахстану біологічні лабораторії. Про це він заявив в ефірі телепрограми "Вечір із Володимиром Соловйовим".

Сатановський також вважає, що американські військово-біологічні лабораторії розташовані в Україні. На його думку, у них працювали вчені з Британії та Німеччини. Пропагандист закликав своїх слухачів не забувати, що такі місця існують і в Казахстані.

Експерт зазначив, що раніше йому здавалися смішними заяви про біолабораторії в Казахстані, проте зараз йому відомо про щонайменше дві. Він також заявив, що перебування цих об'єктів на території Казахстану може стати причиною військового зіткнення.

Я тоді все сміявся з цієї теми. Ну не може бути. Казахстан та Америка, ну як? Але в Україні вони є, дві в Казахстані є. Тому пряме зіткнення, безумовно, буде", — сказав Євген Сатановський.

[ + – ] Євген Сатановський говорить про зіткнення з Казахстаном

Раніше на російському телебаченні вже порушувалося питання вторгнення до Казахстану. Так, 23 листопада на каналі "Росія 1" йшлося про те, що Казахстан стане "наступною проблемою" для Російської Федерації, а також про можливий початок "нацистських процесів" у Казахстані.

Свої слова спікери аргументували тим, що в Республіці Казахстан мешкає велика кількість "росіян". Пропагандисти згадали про те, що там також є ядерне паливо для "Росатому".

Ще Фокус писав про те, що 12 грудня у Казахстані заарештували колишнього співробітника федеральної служби охорони РФ майора Михайла Жиліна. За даними журналістів, чоловік намагався уникнути мобілізації.

Ми також повідомляли, що у столиці Казахстану спалахнули протести після інавгурації президента Касима-Жомарта Токаєва. Після переобрання політик одержав мандат на сім років.