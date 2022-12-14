У Казахстані заарештовано майора з Росії, який втік від мобілізації: він хотів полетіти у Вірменію

Працівник федеральної служби охорони Михайло Жилін виїхав із РФ, побоюючись відправки на війну в Україну. В іншу країну він потрапив через дороги, які не охороняються в лісі, на батьківщині йому загрожує до 17 років в'язниці.

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У столиці Казахстану Астані заарештували колишнього співробітника федеральної служби охорони (ФСО) Росії, майора Михайла Жиліна. Про це повідомила пресслужба казахського суду.

Чоловіка затримали за клопотанням прокуратури Єсільського району, під вартою він перебуватиме 40 діб, уточнили судді.

Журналісти з'ясували, що на батьківщині 36-річного Жиліна звинувачують у незаконному перетині держкордону та дезертирстві. Згідно із російським законодавством, за двома статтями чоловікові загрожує до 17 років в'язниці.

"Втікач служив у ФСО 18 років. Він інженер центру спеціального зв'язку та інформації ФСО у Новосибірську. Займався обслуговуванням урядового зв'язку, а отже, мав відношення до державних секретів", — повідомило видання "КазТАГ".

За інформацією Azattyq Rýhy, у вересні він утік до Казахстану, ухиляючись від мобілізації, у РФ його оголосили в розшук. У Казахстані він хотів здобути політичний притулок, але йому відмовили.

Михайло Жилін хотів відлетіти до Вірменії

Жиліна заарештували після того, як він намагався залишити Казахстан і відлетіти до Вірменії. До Казахстану він діставався лісами в обхід прикордонних пунктів, зазначили журналісти проєкту "Сибір.Реалії".

Його дружина Катерина раніше говорила, що разом із дітьми прибула до Казахстану через прикордонний пункт Коянбай.

[ + – ] Жилін обслуговував урядовий зв'язок. Він мав стосунок до державних секретів

Михайло Жилін проходив лісами в районі села Єрназар, а на виході зустрів невідомого чоловіка.

"Той, мабуть, прикордонникам про нього доповів. Нашу машину зупинили, попросили показати документи і, власне, встановили, що Михайло потрапив до країни не через прикордонний пункт", — навела жінка подробиці.

Сім'я Жиліних планувала дістатися Астани чи Алмати та оформити статус біженців, але на Михайла порушили справу ще 27 вересня. Катерина каже, що до їхніх сусідів у Росії навідувався якийсь "генерал" та цікавився їх місцезнаходженням.

Правоохоронці приходили до школи, де навчалися діти Жиліна.

Заступник голови міжнародного бюро з прав людини в Казахстані Денис Дживага у спілкуванні з "Новою газетою" сказав, що згідно з нормами Женевської конвенції про статус біженців, небажання брати участь у бойових діях не є умовою отримання притулку у третій країні.

"Формально підстав залишатися на території Казахстану в нього мало: наші прокурори та судді бачать у ньому людину, яка просто втекла з армії, а це де-юре і в Казахстані вважається злочином", — пояснив він.

Нагадаємо, що в Україні судили гранатометника, який у складі ЗС РФ увійшов на територію Херсона та області. Чоловік отримав 13 років позбавлення волі за державну зраду та дезертирство.

У російському місті Новошахтинськ Ростовської області 6 грудня дезертир розстріляв з кулемета 2 поліцейських.

Британська розвідка повідомляла про створення загороджувальних загонів. В армії РФ спостерігається низький моральний дух та небажання брати участь у війні.