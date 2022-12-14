В Казахстане арестован бежавший от мобилизации майор из России: он хотел улететь в Армению
Работник федеральной службы охраны Михаил Жилин уехал из РФ, опасаясь отправки на войну в Украину. В другую страну он попал через неохраняемые дороги в лесу, на родине ему грозит до 17 лет тюрьмы.
В столице Казахстана Астане арестовали бывшего сотрудника федеральной службы охраны (ФСО) России, майора Михаила Жилина. Об этом сообщила пресс-служба казахского суда.
Мужчину задержали по ходатайству прокуратуры Есильского района, под стражей он будет находиться 40 суток, уточнили судьи.
Журналисты выяснили, что на родине 36-летнего Жилина обвиняют в незаконном пересечении госграницы и в дезертирстве. Согласно российскому законодательству, по двум статьям мужчине грозит до 17 лет тюрьмы.
"Беглец служил в ФСО 18 лет. Он инженер центра специальной связи и информации ФСО в Новосибирске. Занимался обслуживанием правительственной связи, а значит, имел отношение к государственным секретам", — сообщило издание "КазТАГ".
По информации Azattyq Rýhy, в сентябре он бежал в Казахстан, уклоняясь от мобилизации, в РФ его объявили в розыск. В Казахстане он хотел получить политическое убежище, но ему отказали.
Михаил Жилин хотел улететь в Армению
Жилина арестовали после того, как он пытался покинуть Казахстан и улететь в Армению. В Казахстан он добирался лесами в обход пограничных пунктов, отметили журналисты проекта "Сибирь.Реалии".
Его жена Екатерина ранее говорила, что вместе с детьми прибыла в Казахстан через погранпункт Коянбай.
Михаил Жилин проходил лесами в районе села Ерназар, а при выходе встретил неизвестного мужчину.
"Тот, видимо, пограничникам о нем доложил. Нашу машину остановили, попросили показать документы и, собственно, установили, что Михаил попал в страну не через погранпункт", — привела женщина подробности.
Семья Жилиных планировала добраться до Астаны или Алматы и оформить статус беженцев, но на Михаила возбудили дело еще 27 сентября. Екатерина говорит, что к их соседям в России наведывался некий "генерал" и интересовался их местонахождением.
Правоохранители приходили в школу, где учились дети Жилина.
Заместитель главы международного бюро по правам человека в Казахстане Денис Дживага в общении с "Новой газетой" сказал, что согласно нормам Женевской конвенции о статусе беженцев, нежелание участвовать в боевых действиях не являются условием получения убежища в третьей стране.
"Формально оснований оставаться на территории Казахстана у него мало: наши прокуроры и судьи видят в нем человека, который просто сбежал из армии, а это де-юре и в Казахстане считается преступлением", — объяснил он.
Напомним, что в Украине судили гранатометчика, который в составе ВС РФ вошел на территорию Херсона и области. Мужчина получи на 13 лет лишения свободы за государственную измену и дезертирство.
В российском городе Новошахтинск Ростовской области 6 декабря дезертир расстрелял из пулемета 2 полицейских.
Британская разведка сообщала о создании заградительных отрядов. В армии РФ наблюдается низкий моральный дух и нежелание участвовать в войне.