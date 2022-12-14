В Казахстане арестован бежавший от мобилизации майор из России: он хотел улететь в Армению

Работник федеральной службы охраны Михаил Жилин уехал из РФ, опасаясь отправки на войну в Украину. В другую страну он попал через неохраняемые дороги в лесу, на родине ему грозит до 17 лет тюрьмы.

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В столице Казахстана Астане арестовали бывшего сотрудника федеральной службы охраны (ФСО) России, майора Михаила Жилина. Об этом сообщила пресс-служба казахского суда.

Мужчину задержали по ходатайству прокуратуры Есильского района, под стражей он будет находиться 40 суток, уточнили судьи.

Журналисты выяснили, что на родине 36-летнего Жилина обвиняют в незаконном пересечении госграницы и в дезертирстве. Согласно российскому законодательству, по двум статьям мужчине грозит до 17 лет тюрьмы.

"Беглец служил в ФСО 18 лет. Он инженер центра специальной связи и информации ФСО в Новосибирске. Занимался обслуживанием правительственной связи, а значит, имел отношение к государственным секретам", — сообщило издание "КазТАГ".

По информации Azattyq Rýhy, в сентябре он бежал в Казахстан, уклоняясь от мобилизации, в РФ его объявили в розыск. В Казахстане он хотел получить политическое убежище, но ему отказали.

Михаил Жилин хотел улететь в Армению

Жилина арестовали после того, как он пытался покинуть Казахстан и улететь в Армению. В Казахстан он добирался лесами в обход пограничных пунктов, отметили журналисты проекта "Сибирь.Реалии".

Его жена Екатерина ранее говорила, что вместе с детьми прибыла в Казахстан через погранпункт Коянбай.

[ + – ] Жилин обслуживал правительственную связь. Он имел отношение к государственным секретам

Михаил Жилин проходил лесами в районе села Ерназар, а при выходе встретил неизвестного мужчину.

"Тот, видимо, пограничникам о нем доложил. Нашу машину остановили, попросили показать документы и, собственно, установили, что Михаил попал в страну не через погранпункт", — привела женщина подробности.

Семья Жилиных планировала добраться до Астаны или Алматы и оформить статус беженцев, но на Михаила возбудили дело еще 27 сентября. Екатерина говорит, что к их соседям в России наведывался некий "генерал" и интересовался их местонахождением.

Правоохранители приходили в школу, где учились дети Жилина.

Заместитель главы международного бюро по правам человека в Казахстане Денис Дживага в общении с "Новой газетой" сказал, что согласно нормам Женевской конвенции о статусе беженцев, нежелание участвовать в боевых действиях не являются условием получения убежища в третьей стране.

"Формально оснований оставаться на территории Казахстана у него мало: наши прокуроры и судьи видят в нем человека, который просто сбежал из армии, а это де-юре и в Казахстане считается преступлением", — объяснил он.

Напомним, что в Украине судили гранатометчика, который в составе ВС РФ вошел на территорию Херсона и области. Мужчина получи на 13 лет лишения свободы за государственную измену и дезертирство.

В российском городе Новошахтинск Ростовской области 6 декабря дезертир расстрелял из пулемета 2 полицейских.

Британская разведка сообщала о создании заградительных отрядов. В армии РФ наблюдается низкий моральный дух и нежелание участвовать в войне.