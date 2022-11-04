Расстреливают дезертиров: ВС РФ возобновили практику заградотрядов, — разведка Британии

Тактика российских войск — сохранить оборонительные позиции до самой смерти, отмечают разведчики.

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Из-за низкого морального духа и нежелания воевать в российских войсках, вероятно, начали развертывать заградительные отряды. Эти подразделения угрожают расстреливать солдат, которые отступают, и принудить их идти в атаку. Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве отметили, что заградотряды Россия использовала и в других военных конфликтах.

По данным разведчиков, недавно российские генералы хотели, чтобы их командиры расстреливали дезертиров после предупреждения. Кроме того, их тактика — сохранить оборонительные позиции до смерти.

А тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, 31 октября российские правозащитники сообщали, что боевики из ЧВК "Вагнер" расстреляли более 50 заключенных, которых отправили на войну в Украину. Их убивают за дезертирство и сдачу в плен украинской армии.

14 октября сообщалось, что "Вагнеровцы" расстреляли более 40 заключенных, воевавших в Украине. Их убивают без суда и следствия, а дезертирам простреливают ноги.

Генерал Бен Ходжес отмечает, что солдат РФ в Украине ждет жуткая зима, примерно как в Финляндии в 1939 году. В рядах ВС РФ могут быть вспышки заболеваний из-за того, что российские позиции совершенно дезорганизованы, грязные и напоминают "утро после рок-концерта".