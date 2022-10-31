Массовые расстрелы: "вагнеровцы" убили более 50 заключенных, отправленных в Украину (видео)

Правозащитники говорят, что заключенных расстреливают за дезертирство и сдачу в плен ВСУ. Первый раз их бросили в бой в июле, практически никто не выжил.

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Наемники частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" из России расстреляли более 50 заключенных, которых направили на войну в Украине. Об этом рассказала глава фонда "Русь сидящая", правозащитница Ольга Романова в прямом эфире на YouTube-канале "Ходорковский LIVE".

Расстреливают их за дезертирство и попытку сдачи в плен Вооруженным силам Украины, сказала Романова.

"Известны случаи, когда добивают тяжело раненых, убийства нередко происходят из-за личной мести. Заключенным дали в руки оружие, не у всех друг с другом ровные отношения", — отметила правозащитница.

С 29 июня и до сегодняшнего дня в ЧВК "Вагнер" завербовали уже около 25 тысяч заключенных, почти всех отправили на войну в Украине, заметила она

"Примерно 2-3 тысячи еще ждут своей участи", — продолжила Романова.

Первый раз заключенных, по ее сведениям, бросили в бой в середине июля, тогда не осталось в живых практически никого.

"Мы знаем одного человека — он был дважды ранен и лежал в госпитале. Из первой партии он остался один. Из второй партии тоже остался один — ранен осколком в спину. У него не действует левая рука, но он продолжает воевать", — рассказала Романова.

Правозащитница отметила, что ее фонд каждый день получает сообщения о расстрелах. Чаще всего руководство ЧВК вербует заключенных в "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что по данным общественного проекта Gulagu.net, "вагнеровцы" расстреливают зеков без суда и без следствия, некоторым дезертирам простреливают ноги.

В СМИ писали, что больше всего заключенных в ряды ЧВК "Вагнер" вербуют в южных регионах РФ. Федеральная служба исполнения наказаний отрицает факт вербовок и отправок зэков на войну.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее приказал наемникам возводить оборону в оккупированных районах Луганской области.