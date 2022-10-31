Масові розстріли: "вагнерівці" вбили понад 50 ув'язнених, відправлених в Україну (відео)

Правозахисники кажуть, що ув'язнених розстрілюють за дезертирство та здачу в полон ЗСУ. Вперше їх кинули в бій у липні, практично ніхто не вижив.

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Найманці приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" із Росії розстріляли понад 50 ув'язнених, яких направили на війну в Україні. Про це розповіла голова фонду "Русь, яка сидить", правозахисниця Ольга Романова в прямому ефірі на YouTube-каналі "Ходорковський LIVE".

Розстрілюють їх за дезертирство та спробу здачі в полон Збройним силам України, сказала Романова.

"Відомі випадки, коли добивають тяжко поранених, убивства нерідко трапляються через особисту помсту. Ув'язненим дали в руки зброю, не в усіх одне з одним рівні стосунки", — зазначила правозахисниця.

Із 29 червня й до сьогодні в ПВК "Вагнер" завербували вже близько 25 тисяч ув'язнених, майже всіх відправили на війну в Україні, зауважила вона.

"Приблизно 2-3 тисячі ще чекають на свою долю", — продовжила Романова.

Перший раз ув'язнених, за її даними, кинули в бій у середині липня, тоді не залишилося живими практично нікого.

"Ми знаємо одну людину — вона була двічі поранена та лежала в шпиталі. З першої партії вона залишилася одна. З другої партії теж залишилася одна — поранена осколком у спину. У неї не діє ліва рука, але вона продовжує воювати", — розповіла Романова.

Правозахисниця зазначила, що її фонд щодня отримує повідомлення про розстріли. Найчастіше керівництво ПВК вербує ув'язнених у "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, що за даними громадського проєкту Gulagu.net, "вагнерівці" розстрілюють зеків без суду й без слідства, деяким дезертирам прострілюють ноги.

У ЗМІ писали, що найбільше ув'язнених до лав ПВК "Вагнер" вербують у південних регіонах РФ. Федеральна служба виконання покарань заперечує факт вербувань і відправлення зеків на війну.

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин раніше наказав найманцям зводити оборону в окупованих районах Луганської області.