"Вагнерівці" розстріляли понад 40 ув'язнених, які воювали в Україні, – стратком ЗСУ
Російський правозахисник Володимир Осечкін стверджує, що в Україні воюють понад 20 тисяч ув'язнених. Бойовики ПВК "Вагнера" вбивають їх без суду та слідства, а дезертирам — прострілюють ноги.
Бойовики з російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" розстріляли понад 40 ув'язнених, яких відправили воювати в Україну. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ з посиланням на заяву російського правозахисника Володимира Осечкіна.
За його словами, найманці розстрілюють зеків без суду та без слідства, а дезертирам прострілюють ноги. Осечкін стверджує, що карали тих, хто намагався втекти у бік українських військ.
"Їх коли везуть в автозаках і привозять на місце, там уже далі включається те, про що говорив сам Євген Пригожин (засновник ПВК "Вагнера" — ред.) у колонії №6 12 вересня. Ось він прямо казав: "Якщо ви доїжджаєте до місця й кажете, що тут щось не те, вони одразу розстрілюють. Без суду та слідства", — заявив Осечкін.
За даними правозахисника, Росія відправила воювати до України понад 20 тисяч ув'язнених. Найбільше новобранців відправляють із Ростовської області.
Правозахисник підкреслив, що командування РФ набирає на війну звичайних ув'язнених без спецпідготовки та потрібного екіпірування. Їх відправляють на міни, щоби не ризикувати солдатами регулярної армії.
"Реальність гірка — їх попереджали, а вони — не повірили нам і довірилися старим хитрим мафіозі. Вони намагаються навіяти, що відправляють на війну нібито добровольців, але за фактом самі ж їм під відеозйомку вручають документи про "помилування" вже у шпиталі після участі війні та отримання поранення/ампутації рук та ніг", — зазначив Осечкін.
Нагадаємо, що нещодавно з'явилося відео з російськими в'язнями, які воювали у складі ПВК "Вагнера", втратили кінцівки та повернулися до РФ. Усім видали довідки про помилування.
Російські ЗМІ вже писали про вербування щонайменше 6 тисяч ув'язнених росіян на війну в Україні. Керівництво ставить засудженим ультиматум: або вони підписують контракт одразу і їдуть воювати за гроші, або відправлять їх на фронт пізніше, але безкоштовно.
Директор ПВК "Вагнера" Євген Пригожин був помічений за вербуванням ув'язнених у російській колонії. Він одразу попередив про розстріл за спробу дезертирства.
Міністерство оборони РФ почало набирати в армію ув'язнених у вересні. Для них створили спецбатальйон "Шторм", куди відбирають із "червоних колоній", де сидять колишні силовики.