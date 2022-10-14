"Вагнерівці" розстріляли понад 40 ув'язнених, які воювали в Україні, – стратком ЗСУ

Російський правозахисник Володимир Осечкін стверджує, що в Україні воюють понад 20 тисяч ув'язнених. Бойовики ПВК "Вагнера" вбивають їх без суду та слідства, а дезертирам — прострілюють ноги.

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Бойовики з російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" розстріляли понад 40 ув'язнених, яких відправили воювати в Україну. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ з посиланням на заяву російського правозахисника Володимира Осечкіна.

За його словами, найманці розстрілюють зеків без суду та без слідства, а дезертирам прострілюють ноги. Осечкін стверджує, що карали тих, хто намагався втекти у бік українських військ.

"Їх коли везуть в автозаках і привозять на місце, там уже далі включається те, про що говорив сам Євген Пригожин (засновник ПВК "Вагнера" — ред.) у колонії №6 12 вересня. Ось він прямо казав: "Якщо ви доїжджаєте до місця й кажете, що тут щось не те, вони одразу розстрілюють. Без суду та слідства", — заявив Осечкін.

За даними правозахисника, Росія відправила воювати до України понад 20 тисяч ув'язнених. Найбільше новобранців відправляють із Ростовської області.

[ + – ] Звичайні ув'язнені без спецпідготовки їдуть воювати в Україну без обмундирування

Правозахисник підкреслив, що командування РФ набирає на війну звичайних ув'язнених без спецпідготовки та потрібного екіпірування. Їх відправляють на міни, щоби не ризикувати солдатами регулярної армії.

"Реальність гірка — їх попереджали, а вони — не повірили нам і довірилися старим хитрим мафіозі. Вони намагаються навіяти, що відправляють на війну нібито добровольців, але за фактом самі ж їм під відеозйомку вручають документи про "помилування" вже у шпиталі після участі війні та отримання поранення/ампутації рук та ніг", — зазначив Осечкін.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилося відео з російськими в'язнями, які воювали у складі ПВК "Вагнера", втратили кінцівки та повернулися до РФ. Усім видали довідки про помилування.

Російські ЗМІ вже писали про вербування щонайменше 6 тисяч ув'язнених росіян на війну в Україні. Керівництво ставить засудженим ультиматум: або вони підписують контракт одразу і їдуть воювати за гроші, або відправлять їх на фронт пізніше, але безкоштовно.

Директор ПВК "Вагнера" Євген Пригожин був помічений за вербуванням ув'язнених у російській колонії. Він одразу попередив про розстріл за спробу дезертирства.

Міністерство оборони РФ почало набирати в армію ув'язнених у вересні. Для них створили спецбатальйон "Шторм", куди відбирають із "червоних колоній", де сидять колишні силовики.