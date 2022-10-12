В'язні, що воювали у ПВК "Вагнера", повернулися до РФ без кінцівок: натомість їх помилували

Під час бойових дій в Україні "добровольці" втратили руки та ноги. До відправлення на фронт вони сиділи за тяжкими статтями.

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У Росії ув'язненим, які воювали у складі ПВК "Вагнера" проти України, видали довідки про помилування. До відправлення на фронт чоловіки сиділи у російських в'язницях за тяжкими статтями. У ході бойових дій бійці втратили кінцівки. Відповідним відео поділилося видання РІА ФАН, яке російські ЗМІ пов'язують із організатором ПВК, бізнесменом Євгеном Пригожиним.

У ролику можна побачити, як невідома людина вручає ув'язненим папери, медалі та каже трьом людям, що вони отримують довідку про помилування, а ще одному — довідку про звільнення.

Проєкту "Агентство" вдалося ідентифікувати деяких ув'язнених, які були присутні на відео. Зокрема, одним із них може бути Рустам Боровков (на відео він без руки), який 2017 року отримав тринадцять років колонії за розбій, навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть, та спробу викрадення машини.

За версією слідства, Боровков разом із двома спільниками увірвалися до будинку жителя Псковської області та побили його, а сам фігурант відео зламав потерпілому шість ребер, через що той помер. Злочинці викрали 640 рублів, два недорогі мобільні телефони, продукти, бензопили та інші речі — загальна вартість награбованого склала трохи менше 10 тисяч російських рублів.

Також журналісти впізнали чоловіка без ноги, який сидів ліворуч, — це Станіслав Богданов, якого у 2013 році засудили до 23 років за вбивство новгородського мирового судді Сергія Жиганова. Потерпілий помер від ударів кочергою та гантелей. Після події з будинку загиблого зникли банківські картки, інструменти та прикраси.

Водночас правозахисниця Ольга Романова назвала видані ув'язненим довідки про помилування "фільчиною грамотою", оскільки, згідно з російським законодавством, рішення про помилування може виносити лише президент РФ.

"До того ж процедура ця складна і починається з комісій з помилування регіональних громадських палат... Регіональні громадські палати нічого не розглядали, жодних прохань щодо помилування", — заявила експертка.

У вересні російські ЗМІ повідомили, що у Росію на війну проти України завербували щонайменше 6 тисяч ув'язнених.

Пізніше у мережі з'явилося відео, на якому було знято, як Пригожин, який є соратником президента РФ Володимира Путіна, вербує ув'язнених одної з російських колоній. Тоді бізнесмен пообіцяв засудженим помилування через 6 місяців на фронті.

Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони РФ також розпочало вербування ув'язнених для використання їх у війні проти України. Спецбатальйон отримав назву "Шторм".