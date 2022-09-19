У російських колоніях завербували не менше 6000 ув'язнених на війну в Україні, — ЗМІ

За даними журналістів, засудженим у колоніях пропонують підписати контракт і при цьому погрожують відправити на війну безкоштовно. До районів бойових зіткнень вже могли направити не менше 2036 ув'язнених.

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З 37 російських колоній як резерв для російських військ в Україні завербували щонайменше 5786 осіб. При цьому в район, де проходить лінія фронту, вивезли не менше ніж 2036 ув'язнених. Про це повідомляють "Важливі історії", посилаючись на власні джерела.

Журналісти намагаються підрахувати кількість російських засуджених, які опинились у "ЧВК Вагнера". Враховуються свідоцтва правозахисників та дані із публікацій у пресі.

За наявною інформацією, до деяких пенітенціарних установ рекрутери від ПВК приїжджали кілька разів. Родич одного із засуджених із петербурзької ІЧ-7 "Яблунівка" розповів, що на війну приїжджали вербувати вже тричі.

Тепер перед засудженими ставлять ультиматум: або вони підписують контракт і вирушають на війну за гроші, або пізніше їх і так туди відправлять, але вже будь-якої оплати.

Ольга Романова, яка керує правозахисним проєктом "Сидяча Русь", розповіла, що з колонії Форносово в Ленінградській області людей вивозили щонайменше двічі. За її оцінками, загалом у в'язницях РФ могли завербувати не менше 11 тис. ув'язнених і відправити воювати в Україну близько 3 тисяч.

За словами правозахисниці, вона щодня отримує повідомлення про вербування сотень російських засуджених, тоді як раніше лік йшов на десятки.

Нагадаємо, що в Кадіївці Луганської області знищено казарму, де знаходилися найманці. Український журналіст Денис Казанський повідомив, що у зруйнованій будівлі базувалося угруповання "ПВК Вагнера".

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні загинув ватажок ОЗУ, якого в РФ засудили до 25 років за вбивства. Злочинця, який відсидів 12 років, відправили в Україну, після загибелі Путін посмертно нагородив його медаллю "За відвагу".