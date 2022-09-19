В российских колониях завербовали не меньше 6000 заключенных на войну в Украине

По данным журналистов, осужденным в колониях предлагают подписать контракт, и при этом угрожают отправить на войну бесплатно. В районы боестолкновений уже могли направить не меньше 2036 заключенных.

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Из 37 российских колоний в качестве резерва для российских войск в Украине завербовали по меньшей 5786 человек. При этом в район, где проходит линия фронта, вывезли не меньше 2036 заключенных. Об этом сообщают "Важные истории", ссылаясь на собственные источники.

Журналисты пытаются подсчитать количество российских осужденных, оказавшихся в "ЧВК Вагнера". Учитываются свидетельства правозащитников и данные из публикаций в прессе.

По имеющейся информации, в некоторые пенитенциарные учреждения рекрутеры от ЧВК приезжали несколько раз. Родственник одного из осужденных из петербургской ИК-7 "Яблоневка" рассказал, что на войну приезжали вербовать уже трижды.

Теперь перед осужденными ставят ультиматум: либо они подписывают контракт и отправляются на войну за деньги, либо позже их и так туда направят, но уже какой-либо оплаты.

Ольга Романова, которая руководит правозащитным проектом "Русь сидящая", рассказала, что из колонии Форносово в Ленинградской области людей вывозили по меньшей мере два раза. По ее оценкам, в общей сложности в тюрьмах РФ могли завербовать не меньше 11 тыс. заключенных и отправить воевать в Украину порядка 3 тысяч.

По словам правозащитницы, она ежедневно получает сообщения о вербовке сотен российских осужденных, тогда как прежде счет шел на десятки.

Напомним, что в Кадиевке Луганской области уничтожена казарма, где находились наемники. Украинский журналист Денис Казанский сообщил, что в разрушенном здании базировалась группировка "ЧВК Вагнера".

Ранее Фокус сообщал, что в Украине погиб главарь ОПГ, которого в РФ осудили на 25 лет за убийства. Отсидевшего 12 лет преступника отправили в Украину, после гибели Путин посмертно наградил его медалью "За отвагу".