Створюють "Шторм": Міноборони РФ також вербує ув'язнених в'язниць до армії Путіна, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що Міноборони Росії набирає ув'язнених – колишніх силовиків, аби створити нове воєнізоване формування.

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З вересня 2022 року Міністерство оборони РФ почало вербувати ув'язнених виправних колоній (ВК) до армії РФ. Створюється спеціальний батальйон "Шторм", який складатиметься із таких ув'язнених. Про це пише російське видання "Важливі історії ".

Журналісти поспілкувалися з двома джерелами з-поміж родичів ув'язнених у ВК-3 "Скопін" (Рязанська область) та ВК-4 "Олександрійська" (Ставропольський край). Це так звані "червоні колонії", де утримують колишніх силовиків.

Як розповіло одне з джерел, до ВК-4 27 вересня приїжджали представники Міністерства оборони Росії. До того адміністрація в'язниці проводила добір зацікавлених. Наступного дня після зустрічі до тієї ж колонії приїхали вербувальники з ПВК "Вагнера".

Джерело повідомляє, що перших завербованих до так званого "Шторму" вивезли 11 жовтня.

Інше джерело, батько в'язня, який перебуває в ВК-3, заявив, що наприкінці вересня з Міноборони РФ приїжджали і туди. Ув'язненим обіцяли контракт на 6 місяців. Також згадувалась, цього разу дивізія, "Шторм".

За словами джерела, після першої розмови пропозицією зацікавилося близько 100 осіб. Тести пройшли 60 людей.

Передбачається, що Міноборони РФ вербує лише в'язнів, які є колишніми силовиками. Спеціальних в'язниць для таких близько 20 по всій Росії.

Як розповів засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін, "Шторм" — новий загін, який саме Міноборони РФ хоче створити із колишніх ув'язнених.

При цьому, як пише видання, вже є два так звані "Шторми". Це терористичні формування "ЛНР" та "Північної Осетії". Вони вже воюють в Україні.

Раніше Фокус писав, що колишній російський політик розповів про останній крок Путіна в Україні. Колишній глава МЗС РФ заявив, що президент РФ помилився у трьох конкретних речах. За його словами, глава Кремля перебуває у повному розпачі.

Ще нагадаємо, що Байден розповів про головний прорахунок Путіна у зовнішній політиці. За словами американського президента, цілі Путіна в Україні є зовсім ірраціональними. Він часто говорить про ідеї, а не про щось конкретне, коли справа стосується війни.