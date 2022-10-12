Создают "Шторм": Минобороны РФ также вербует заключенных тюрем в армию Путина, — СМИ

Журналисты пишут, что Минобороны России набирает заключенных - бывших силовиков, чтобы создать новое военизированное формирование.

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С сентября 2022 года Министерство обороны РФ начало вербовать заключенных в армию РФ. Создается специальный батальон "Шторм", который будет состоять из таких заключенных. Об этом пишет российское издание Важные истории.

Журналисты пообщались с двумя источниками из числа родственников заключенных в ИК-3 "Скопин" (Рязанская область) и ИК-4 "Александрийская" (Ставропольский край). Это так называемые "красные колонии", где содержат бывших силовиков.

Как рассказал один из источников, в ИК-4 27 сентября приезжали представители Министерства обороны России. До этого администрация тюрьмы проводила отбор заинтересованных. На следующий день после встречи в ту же колонию приехали вербовщики из ЧВК "Вагнера".

Источник сообщает, что первых завербованных в так называемый "Шторм" вывезли 11 октября.

Другой источник, отец заключенного, который находится в ИК-3, заявил, что в конце сентября из Минобороны РФ приезжали и туда. Заключенным обещали контракт на 6 месяцев. Также упоминалась, на этот раз дивизия, "Шторм".

По словам источника, после первого разговора предложением заинтересовались около 100 человек. Тесты прошли 60 человек.

Предполагается, что Минобороны РФ вербует только тех заключенных, которые являются бывшими силовиками. Специальных тюрем для таких около 20 по всей России.

Как рассказал основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, "Шторм" — новый отряд, который именно Минобороны РФ хочет создать из бывших заключенных.

При этом, как пишет издание, уже есть два так называемых "Шторма". Это террористические формирования "ЛНР" и "Северной Осетии". Они уже воюют в Украине.

Ранее Фокус писал, что бывший российский политик рассказал о последнем шаге Путина в Украине. Бывший глава МИД РФ заявил, что президент РФ ошибся в трех конкретных вещах. По его словам, глава Кремля находится в полном отчаянии.

Еще напомним, что Байден рассказал о главном просчете Путина во внешней политике. По словам американского президента, цели Путина в Украине являются совсем иррациональными. Он часто говорит об идеях, а не о чем-то конкретном, когда дело касается войны.