"Жалкий террорист": бывший российский политик рассказал о последнем шаге Путина в Украине

Бывший глава МИД РФ заявил, что президент РФ ошибся в трех конкретных вещах. По его словам, глава Кремля находится в полном отчаянии.

Related video

Бывший министр иностранных дел Российской Федерации Андрей Козырев заявил, что президент РФ Владимир Путин занимается террором против украинцев, так как это единственное, что ему осталось делать. Об этом пишет издание CNN.

По словам Козырева, это путь любого "жалкого террориста в мире". Он уверен, что Путин нанес ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку он в отчаянии.

Также Козырев рассказал журналистам, что является "тремя основными просчетами" Путина.

"Во-первых, что Украину можно победить за два-три дня. Во-вторых, что США и Запад не придут на помощь украинцам. В-третьих, что он вернул войну домой, когда объявил эту мобилизацию", — сказал бывший глава МИД РФ.

По словам политика, глава Кремля возвратился к тому, что у него хорошо получается – запугивать. Он сейчас использует ядерный шантаж, а также террористические акты в Украине, а также в самой РФ. Несмотря на это, Козырев уверен, что Кремль не применит ядерное оружие, так как сам Путин всего лишь человек, который не хочет кончать жизнь самоубийством.

Ранее Фокус сообщал, что эксперт рассказал, какие запасы ракет и оружия могут быть у России. По словам экспертов, Россия может закупить оружие у Северной Кореи. У нее заканчиваются запасы высокоточного оружия, а пополнять их нельзя из-за санкций.

Еще напомним, что Байден рассказал о главном просчете Путина во внешней политике. По словам американского президента, цели Путина в Украине являются совсем иррациональными. Он часто говорит об идеях, а не о чем-то конкретном, когда дело касается войны.

Также сообщалось, что в НАТО заявили, что не будут закрывать небо над Украиной. Альянс не намерен участвовать в войне против РФ, поэтому позиция блока касательно закрытия неба над Украиной не изменилась. Однако в НАТО обсудят вопрос усиления украинской ПВО, заявила постпред США.