"Рациональный игрок": Байден рассказал о главном просчете Путина во внешней политике

По словам американского президента, цели Путина в Украине являются совсем иррациональными. Он часто говорит об идеях, а не о чем-то конкретном, когда дело касается войны.

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Президент США Джо Байден заявил, что считает президента РФ Владимира Путина "рациональным игроком", который очень сильно просчитался. Он переоценил способности своей армии, когда вторгался в Украину. Об этом пишет CNN.

Байден общался с журналистом Джейком Таппером.

"Вы послушайте, что он говорит. Если вы послушаете речь, произнесенную им после того, как принималось это решение (о войне в Украине, ред.), то он говорил о своей идее – он позиционировал себя лидером России, объединяющим всех русскоязычных. Я имею в виду, просто думаю, что это иррационально", – сказал американский президент.

Также Байден подчеркнул, что Путин по ошибке считал, что украинцы подчинятся российскому вторжению и не будут сопротивляться.

Несмотря на то, что Байден назвал Путина рациональным, цели его войны в Украине лидер США считает скорее "иррациональными".

Также CNN пишет, что в последние месяцы в Белом доме продолжаются дискуссии о том, какие шаги может предпринять Владимир Путин точно осознав, что проигрывает войну.

Ранее Фокус сообщал, что за два дня оккупанты поразили 30% энергетической инфраструктуры Украины. По словам главы Минэнергетики Украины, есть еще одна причина, по которой россияне так активно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры. Речь идет о терроризировании всей Европы.

Еще напомним, что в НАТО заявили, что не будут закрывать небо над Украиной. Альянс не намерен участвовать в войне против РФ, поэтому позиция блока касательно закрытия неба над Украиной не изменилась. Однако в НАТО обсудят вопрос усиления украинской ПВО, заявила постпред США.

Также сообщалось, что Эрдоган и Путин обсудят прекращение огня в Украине на саммите в Астане. 12 октября президенты Турции и РФ встретятся в том числе и для обсуждения полномасштабной войны. У Эрдогана выразили опасение, что конфликт может стать еще более ожесточенным.