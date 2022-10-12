"Раціональний гравець": Байден розповів про головний прорахунок Путіна у зовнішній політиці

За словами американського президента, цілі Путіна в Україні є зовсім ірраціональними. Він часто говорить про ідеї, а не про щось конкретне, коли справа стосується війни.

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Президент США Джо Байден заявив, що вважає президента РФ Володимира Путіна "раціональним гравцем", який дуже сильно прорахувався. Він переоцінив здібності своєї армії, коли вторгався до України. Про це пише CNN.

Байден спілкувався із журналістом Джейком Таппером.

"Ви послухайте, що він говорить. Якщо ви послухаєте промову, яку він сказав після того, як приймалося це рішення (про війну в Україні, ред.), то він говорив про свою ідею — він позиціонував себе лідером Росії, який об'єднує всіх російськомовних. Я маю на увазі, просто гадаю, що це ірраціонально", – сказав американський президент.

Також Байден підкреслив, що Путін помилково вважав, що українці підкоряться російському вторгненню і не чинитимуть опір.

Попри те, що Байден назвав Путіна раціональним, цілі його війни в Україні лідер США вважає скоріше "ірраціональними".

Також CNN пише, що в останні місяці в Білому домі тривають дискусії про те, які кроки може зробити Володимир Путін, точно усвідомивши, що програє війну.

Раніше Фокус повідомляв, що за два дні окупанти вразили 30% енергетичної інфраструктури України. За словами голови Міненергетики України, є ще одна причина, через яку росіяни так активно обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури. Йдеться про терор усієї Європи.

Ще нагадаємо, що в НАТО заявили, що не закриватимуть небо над Україною. Альянс не має наміру брати участь у війні проти РФ, тому позиція блоку щодо закриття неба над Україною не змінилася. Однак у НАТО обговорять питання посилення української ППО, заявила постпред США.

Також повідомлялося, що Ердоган і Путін обговорять припинення вогню в Україні на саміті в Астані. 12 жовтня президенти Туреччини та РФ зустрінуться, зокрема, і для обговорення повномасштабної війни. Ердоган висловив побоювання, що конфлікт може стати ще більш жорстоким.