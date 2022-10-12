"Вперше з початку війни: за два дні окупанти вразили 30% енергетичної інфраструктури України

За словами голови Міненергетики України, є ще одна причина, через яку росіяни так активно обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури. Йдеться про терор усієї Європи.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко, що близько 30% енергетичної інфраструктури України постраждали від російських ракет, починаючи з понеділка. Про це він розповів в інтерв'ю каналу CNN.

За словами чиновника, це був перший випадок з початку повномасштабної війни, коли Росія спеціально й рішуче націлювалася на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Також він заявив, що український експорт електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі". Це може бути ще однією причиною, чому РФ хоче пошкодити чи навіть зруйнувати такі об'єкти.

Галущенко сказав, що Україна відновлює всі пошкоджені об'єкти якнайшвидше.

Також у матеріалі нагадали, що у понеділок уряд України закликав людей по всій країні "обмежити" споживання енергії. На запитання, чи Україна отримає додаткові енергоносії з Європи, Галущенко відповів, що це "один з можливих варіантів".

Міністр сказав, що українська енергосистема, як і раніше, стабільна, але закликав партнерів надати системи ППО, які б допомогли захистити українське небо.

"Росіяни грають не в якісь ігри за міжнародними законами. Їх не цікавлять жодні міжнародні угоди чи конвенції", — сказав міністр.

Раніше Фокус повідомляв, що США поставлять Україні дві системи NASAMS вже зовсім скоро. Штати зацікавлені в якнайшвидшому постачанні NASAMS Києву, запевнив представник Вашингтона Джон Кірбі. За даними ЗМІ, цей процес триватиме кілька тижнів.

Ще нагадаємо, що у Львові під обстріл потрапили 4 електропідстанції. За словами Максима Козицького, після атаки росіян від двох підстанцій в області нічого не залишилося. Але у населених пунктах регіону вже відновлюють електро- та водопостачання.

Також повідомлялося, що в НАТО заявили, що не закриватимуть небо над Україною. Альянс не має наміру брати участь у війні проти РФ, тому позиція блоку щодо закриття неба над Україною не змінилася. Однак у НАТО обговорять питання посилення української ППО, заявила постпред США.